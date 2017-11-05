В соцсетях озадачились домашней работой по математике для третьего класса

«У Джанелл было 15 шариков. Она потеряла несколько из них. Сколько осталось шариков у Джанелл?», — такая формулировка была поставлена в задаче, рассчитанной на третий класс.
Участники форума так и не смогли с точной уверенностью дать ответ на такой вопрос.
В одном из наиболее популярных комментариев предложили ответить «< 15» (меньше 15), что не совсем верно, поскольку девочка из примера потеряла «несколько шариков».
Пользователи Reddit также предположили, что правильный ответ будет вроде «0 < x < 15», где x равен количеству шариков. Но даже в этом случае, отметили на форуме, вряд ли учитель хотел увидеть такое решение, поэтому некоторые пользователи посчитали, что правильным ответом может быть «несколько».