В соцсетях озадачились домашней работой по математике для третьего класса

«У Джанелл было 15 шариков. Она потеряла несколько из них. Сколько осталось шариков у Джанелл?», — такая формулировка была поставлена в задаче, рассчитанной на третий класс.

Участники форума так и не смогли с точной уверенностью дать ответ на такой вопрос.



В одном из наиболее популярных комментариев предложили ответить «< 15» (меньше 15), что не совсем верно, поскольку девочка из примера потеряла «несколько шариков».