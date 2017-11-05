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10:26 (мск), источник: Бизнес-Калининград

Антон Алиханов заглянул на ярмарку в Калининграде: «Цены умеренные»

В Калининграде 4 ноября губернатор Антон Алиханов отправился на улицу Портовую — именно тут отныне размещается сельскохозяйственная ярмарка.

О проблемах для фермеров и покупателей и говорить не пришлось, все стало очевидным по приезду — нехватка парковочных мест.

Ярмарка — порядка 400 мест, 150 из которых — крытые. Свою продукцию уже продают более двух сотен предприятий, крестьянских фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств, которые торгуют молочной, мясной, плодоовощной продукцией и продуктами пчеловодства.

«У нас было много опасений насчет этого места, мы запускали голосование, обсуждали с жителями разные варианты и в итоге нашли эту площадку. Мне кажется, она достойная. Важно, что есть крытая территория. Цены умеренные», — сказал Антон Алиханов.

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