Антон Алиханов заглянул на ярмарку в Калининграде: «Цены умеренные»

О проблемах для фермеров и покупателей и говорить не пришлось, все стало очевидным по приезду — нехватка парковочных мест.

Ярмарка — порядка 400 мест, 150 из которых — крытые. Свою продукцию уже продают более двух сотен предприятий, крестьянских фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств, которые торгуют молочной, мясной, плодоовощной продукцией и продуктами пчеловодства.