Артисты Пекинской оперы впервые выступают во Владивостоке

Владивосток, 5 ноября, PrimaMedia.

Приморская сцена Мариинского театра во Владивостоке впервые принимает артистов Пекинской оперы. Сегодня, 5 ноября легендарный китайский коллектив представит один из самых известных спектаклей в жанре Пекинской оперы — «Легенду о Белой Змее», сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу театра.

Спектакль основан на древних китайских преданиях. Аутентичность постановке придают яркий грим актеров, красочно расшитые костюмы, танцы и необычная акробатика.

После выступлений во Владивостоке труппа Китайского государственного театра пекинской оперы отправится в Санкт-Петербург. На исторической сцене Мариинского театра артисты дважды представят спектакль «Военачальницы из дома Ян», относящийся к военному жанру «уси», где основой действия является акробатика и элементы боевых искусств (8 и 9 ноября).

Пекинская опера (цзинцзюй) — уникальный жанр традиционного китайского искусства, включенный ЮНЕСКО в список всемирного культурного наследия. Она имеет богатую двухсотлетнюю историю (официальной «датой рождения» Пекинской оперы считается 1790 год) и за это время превратилась в сложный сплав различных музыкальных и театральных техник, сочетающий национальную музыку и уникальные вокальные приемы, тщательно продуманный язык жестов, танец, акробатику и элементы боевых искусств. Актеры носят на сцене яркие костюмы с массивными головными уборами, которые весят до 10 кг, используют сложнейший грим, нанесение которого длится несколько часов.

Изначально к выступлениям Пекинской оперы допускались только актеры-мужчины, и лишь в 1870-х годах на сцене начали появляться женщины, но даже после этого мужчины были широко задействованы в женских амплуа «дань».

Китайский государственный театр пекинской оперы основан в 1955 году. Первым руководителем театра был известный актер и театральный реформатор Мэй Ланьфан. За шестьдесят лет существования театр поставил более пятисот спектаклей Пекинской оперы — классических и новых, перенесенных и вновь созданных. Более пятидесяти из них, так же, как и многие артисты и постановщики, завоевали национальные и международные награды.