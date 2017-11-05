Артисты Пекинской оперы впервые выступают во Владивостоке
На Приморской сцене Мариинского театра китайский коллектив представляет один из самых известных спектаклей в жанре Пекинской оперы.
На Приморской сцене Мариинского театра китайский коллектив представляет один из самых известных спектаклей в жанре Пекинской оперы.
Владивосток, 5 ноября, PrimaMedia.
Приморская сцена Мариинского театра во Владивостоке впервые принимает артистов Пекинской оперы. Сегодня, 5 ноября легендарный китайский коллектив представит один из самых известных спектаклей в жанре Пекинской оперы — «Легенду о Белой Змее», сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на
Спектакль основан на древних китайских преданиях. Аутентичность постановке придают яркий грим актеров, красочно расшитые костюмы, танцы и необычная акробатика.
После выступлений во Владивостоке труппа Китайского государственного театра пекинской оперы отправится в
Пекинская опера (цзинцзюй) — уникальный жанр традиционного китайского искусства, включенный ЮНЕСКО в список всемирного культурного наследия. Она имеет богатую двухсотлетнюю историю (официальной «датой рождения» Пекинской оперы считается 1790 год) и за это время превратилась в сложный сплав различных музыкальных и театральных техник, сочетающий национальную музыку и уникальные вокальные приемы, тщательно продуманный язык жестов, танец, акробатику и элементы боевых искусств. Актеры носят на сцене яркие костюмы с массивными головными уборами, которые весят до 10 кг, используют сложнейший грим, нанесение которого длится несколько часов.
Изначально к выступлениям Пекинской оперы допускались только
Китайский государственный театр пекинской оперы основан в 1955 году. Первым руководителем театра был известный актер и театральный реформатор Мэй Ланьфан. За шестьдесят лет существования театр поставил более пятисот спектаклей Пекинской оперы — классических и новых, перенесенных и вновь созданных. Более пятидесяти из них, так же, как и многие артисты и постановщики, завоевали национальные и международные награды.
Сегодня в состав Китайского государственного театра пекинской оперы входят три труппы Пекинской оперы, Театральный центр и Большой театр Мэя Ланьфана. Театр организует выступления по всему миру и посетил с гастролями более пятидесяти стран, завоевав международное признание. Первый визит коллектива в