Мутко посоветовал футболистам «Луча» пожаловаться в трудовую инспекцию

Футболисты владивостокского клуба «Луч», которым не выплачивают зарплату несколько месяцев, должны пожаловаться в трудовую инспекцию или Российский футбольный союз (РФС), а не устраивать акции, которые приведут к штрафу для клуба. Новому же руководству региона предстоит решить, нужен ли им профессиональный футбол, заявил ТАСС вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.

Игроки владивостокского клуба в субботу, чтобы привлечь внимание местных властей к накопившемся в команде долгам по зарплате, задержали домашний матч чемпионата Футбольной национальной лиги с «Химками». Как рассказал полузащитник команды Антон Килин, в последний раз игроки получали зарплату за июль. По словам главы ФНЛ Игоря Ефремова, Мутко обещал посодействовать в разрешении ситуации.

«Если тебе не выплачивают зарплату три месяца, нужно обратиться в соответствующую трудовую инспекцию по городу Владивостоку, подать заявление, и больше ничего не надо. И работодатель будет привлечен к ответственности и иметь бледный вид. Это надо делать, прежде всего, а не говорить. Во-вторых, есть соответствующие дисциплинарные органы РФС, но у нас нет ни одного заявления о задержках зарплаты, невыполнении условий контракта; игрок, как и клуб, должен следовать регламенту», — сказал министр.

Он отметил, что ситуация с клубами в регионах рассматривалась на уровне главы государства.

«Иногда, когда начинаешь разбираться, видишь, что зарплаты и выплаты надуманные, через агентов поставленные. Плюс некоторые менеджеры думают, что клубы принадлежат им, обогащаются там годами», — отметил Виталий Мутко.

Он также выразил надежду, что «новое руководство региона разберется, нужен ли им клуб».

«Недавно разговаривал с рядом глав регионов, в которых есть клубы. Никто не запрещает им оказывать поддержку, это нужная вещь — футбол тотальное явление. Этим нужно заниматься, но заниматься разумно», — заключил министр.