Известный голливудский актер покончил с собой
34-летний актер Брэд Буфанда покончил с собой в
34-летний актер Брэд Буфанда покончил с собой в
Трагедия произошла в среду. Буфанда оставил предсмертную записку, содержание которой не раскрывается.
Семья актера попросила не тревожить их во время похорон.
«Мы совершенно опустошены, ведь он был талантливым актером и замечательным, чутким человеком. Он только закончил работу в двух фильмах, мы потрясены и опечалены его кончиной», — сообщила представитель актера Кирстен Солем.
Буфанда играл в таких сериалах, как «Вероника Марс», «C.S.I.: Майами», «Малкольм в центре внимания» и «Дни нашей жизни».