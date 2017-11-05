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08:57 (мск), источник: Nur.kz

Известный голливудский актер покончил с собой

34-летний актер Брэд Буфанда покончил с собой в Лос-Анджелесе. Артист, известный по роли в сериале «Вероника Марс», выбросился из окна, сообщает NUR.KZ со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Источник: Nur.kz

Трагедия произошла в среду. Буфанда оставил предсмертную записку, содержание которой не раскрывается.

Семья актера попросила не тревожить их во время похорон.

«Мы совершенно опустошены, ведь он был талантливым актером и замечательным, чутким человеком. Он только закончил работу в двух фильмах, мы потрясены и опечалены его кончиной», — сообщила представитель актера Кирстен Солем.

Буфанда играл в таких сериалах, как «Вероника Марс», «C.S.I.: Майами», «Малкольм в центре внимания» и «Дни нашей жизни».

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