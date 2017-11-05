Известный голливудский актер покончил с собой

Источник: Nur.kz

Трагедия произошла в среду. Буфанда оставил предсмертную записку, содержание которой не раскрывается.

Семья актера попросила не тревожить их во время похорон.

«Мы совершенно опустошены, ведь он был талантливым актером и замечательным, чутким человеком. Он только закончил работу в двух фильмах, мы потрясены и опечалены его кончиной», — сообщила представитель актера Кирстен Солем.