Во Франции открылся ресторан для нудистов
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В Париже открылся первый во Франции «голый» ресторан, где посетители могут пообедать без одежды, пишет Daily Mail.
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В Париже открылся первый во Франции «голый» ресторан, где посетители могут пообедать без одежды, пишет Daily Mail.
Ресторан O’Naturel, расположенный на улице Rue de Gravelle, открылся в четверг. Помещение рассчитано на 40 человек, а средняя цена за обед — 30 евро.
При входе в ресторан посетитель снимает всю одежду и оставляет ее в гардеробе. Однако прохожие снаружи не смогут узнать, что происходит внутри, поскольку вид на улицу полностью загорожен.
Сообщается также, что на открытие ресторана пригласили Парижскую ассоциацию нудистов.