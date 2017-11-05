Во Франции открылся ресторан для нудистов

Ресторан O’Naturel, расположенный на улице Rue de Gravelle, открылся в четверг. Помещение рассчитано на 40 человек, а средняя цена за обед — 30 евро.

При входе в ресторан посетитель снимает всю одежду и оставляет ее в гардеробе. Однако прохожие снаружи не смогут узнать, что происходит внутри, поскольку вид на улицу полностью загорожен.