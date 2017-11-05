Синоптики обещают казахстанцам дождливое воскресенье

В Алматы переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью от +2 до +4 градусов. Днем воздух прогреется до 12−14 градусов тепла. В Акмолинской области снег с дождем..



Местами ожидается туман, ветер 15−20 м/с. Ночью ожидается от -4 до +1 градусов, днем температура составит от +6 градусов по Цельсию. В Актюбинской области ночью дождь со снегом, днем без осадков..



Туман, гололнд. Ночью от 0 до +5 градусов, днем от +5 до +10 градусов по Цельсию. В Алматинской области синоптики обещают переменную облачность без осадков, туман. Ночью температура будет варьироваться в районе 1−6 градусов тепла, днем поднимется до 11−14 градусов. В Атырауской области без осадков, туман..



Температурный фон ночью составит 3−8 тепла, днем — от +10 до +15 градусов по Цельсию. В ВКО дождь со снегом. Местами ожидается туман, ветер 15−20 м/с..



Температура воздуха составит от 0 до -5 градусов ночью и от 0 до +5 градусов днем. В Жамбылской области переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь. Местами ожидается туман, ветер 15−20 м/с. Температура воздуха составит 1−6 тепла ночью и 12−17 тепла днем..



В ЗКО переменная облачность, без осадков, туман. Температура воздуха ночью составит от -2 до +3 градусов, днем 5−10 тепла. В Карагандинской области ночью снег. Местами ожидается туман, ветер 15−20 м/с. Ночью температура воздуха от -2 до +3 градусов по Цельсию, днем от 0 до +5 тепла. В Костанайской области объявлено штормовое предупреждение..



Синоптики обещают снег с дождем, местами туман, гололед, ветер 15−20 м/с. Ночью ожидается от -2 до +3 градусов по Цельсию, днем от +2 до +7 градусов. В Кызылординской области переменная облачность, без осадков, туман. Температура воздуха ночью от 0 до +5 градусов по Цельсию, днем 10−15 тепла..



В Мангистауской области переменная облачность, туман. Ночная температура воздуха от +5 до +10 градусов. Температурный фон днем составит от +12 до +17 градусов по Цельсию. В Павлодарской области дождь со снегом, туман, гололед..



Температура воздуха ночью составит от-2 до -7 градусов, днем от 0 до +5 градусов по Цельсию. В СКО ожидается дождь со снегом, местами туман, гололед, ветер 15−20 м/с. Ночью температура воздуха от -4 до +1, днем от +1 до +6 градусов..



В ЮКО переменная облачность, без осадков. Местами ожидается туман, ветер 15−20 м/с. Температура ночью составит 5−7 тепла, днем столбик термометра поднимется до +18−20 градусов по Цельсию.