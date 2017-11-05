ГУ МЧС России по Хабаровскому краю сообщило о запрете выхода на лед

Хабаровск, 5 ноября, AmurMedia.

Выходить на лед в период ледообразования на реках Хабаровского края запрещено. Навигация для маломерных судов на территории всего региона за исключением акватории Ванинского и Совгаванского района закрыта, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе краевого ГУ МЧС России.

На сегодняшний день навигация для маломерных судов на территории всего Хабаровского края закрыта. Исключение составляют только морские прибрежные акватории в Ванинском и Советско-Гаванском районах. Но и здесь выход лодок и катеров в скором времени будет запрещён. Кроме этого, на водоёмах региона идут процессы становления льда.

По данным Дальневосточного управления Росгидромета, в нижнем течении р. Амгунь у с. Удинское установился ледостав. На Нижнем Амуре, на реках северных и центральных районов продолжается шугоход. Начался ледоход и в нижнем течении р. Кур у с. Новокуровка. В южных районах края также прогнозируется появление заберегов на малых реках.

Несмотря на то, что реки только начали покрываться льдом, и его толщина крайне мала, некоторые люди уже решили опробовать его на прочность. Так, в Комсомольске-на-Амуре в конце октября произошёл случай, когда человек провалился под лёд и погиб.

Как показывает многолетняя статистика, в осенний период происшествия на водоёмах возникают с чаще всего с рыбаками и детьми. Первые пренебрегают правилами безопасности и выходят на лёд поодиночке или группами, пересекают реки в опасных местах, а некоторые смельчаки выезжают на водоёмы на снегоходах и автомобилях. Детей к водоёмам влечёт любопытство и появление новых забав — попрыгать по льдинам, испытать прочность льда у берега и т. д.

— Сегодня тонкий лед, образовавшийся на небольших водоемах, представляет серьезную опасность. Его толщина ещё не достигла безопасных отметок, он неоднороден. Особую угрозу представляет хождение по ледяным закраинам, где лед особенно тонкий и хрупкий. Одно неосторожное движение — и можно оказаться в ледяной воде, — рассказывает начальник отдела безопасности на водных объектах Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Равиль Латыпов.