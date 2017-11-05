Хабаровчане выстроились в очередь в музей из-за бесплатных билетов
В день открытых дверей сотрудники не справились с потоком посетителей.
В день открытых дверей сотрудники не справились с потоком посетителей.
В Хабаровском краевом музее имени Н. И. Гродекова в День открытых дверей случился небывалый ажиотаж. Сотрудники культурного учреждения с трудом избежали столпотворения — хабаровчане, узнав о возможности бесплатно посетить залы, выстроились в очередь на входе.
«Проблемы со входом были вызваны исключительно необходимостью регулировать количество людей, единовременно находящихся в зданиях и залах. Ограничения связаны с обеспечением сохранности экспонатов, часть из которых находится даже не в витринах», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» заместитель генерального директора Гродековского музея Нина Маркова.
По её словам, очередь возникла и
«Людей пришлось запускать порциями, сотрудники разводили потоки по залам, чтобы избежать столпотворения. За один день в музей прошло более 2800 человек. Программа выходного дня, в которую входят бесплатные занятия для детей и экскурсия для взрослых, была сорвана, так как экскурсоводы встали на пост смотрителей или разводили потоки людей», — отметила Нина Маркова.
В руководстве музея отмечают, что произошедший ажиотаж случился впервые за пять лет. День открытых дверей в культурном учреждении проходит с 2013 года, а в мае, в международный День музеев — 15 лет. Информация о специальных акциях публикуется открыто. С 1 июня 2015 дети до 16 лет в музей проходят бесплатно, есть и другие дни, когда школьники и студенты могут посетить культурное учреждение.