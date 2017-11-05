В Саудовской Аравии задержаны 11 принцев

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 5 ноя — Sputnik. Новый комитет по борьбе с коррупцией задержал 11 принцев из правящей семьи и четырех министров из нынешнего состава правительства королевства, сообщает РИА Новости со ссылкой на саудовский телеканал «Аль-Арабия».

Комитет по борьбе с коррупцией был создан в субботу, 4 ноября, во главе с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

По данным саудовских СМИ, один из членов правящей семьи задержан по обвинению в подписании незаконных сделок по продаже оружия, другой принц — за заключение несуществующих сделок, еще один принц — по обвинению в причастности к отмыванию денег.