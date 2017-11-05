Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
В Минобрнауки вспыхнул скандал из-за слова «презерватив»
Порошенко призвал ракетчиков к готовности возвращения в Донбасс
Полонский хочет заработать $1 трлн и построить город будущего
В Кремле ответили на предложение Кадырова захоронить Ленина
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Эксперты США заявили, что многие хотят приобрести “Буратино” РФ
Сняли удар Ту-22М3 по террористам: вид из люка
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо перевоплотился в Супермена
Паулина Андреева подстриглась «под мальчика»
Кадры: истребители Су-30СМ принудительно посадили самолет
СМИ Запада о пусковой установке РФ: Мощное оружие
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12Таиланд прощается с королем
08:02 (мск), источник: Sputniknews.kz

В Саудовской Аравии задержаны 11 принцев

Комитет по борьбе с коррупцией в Саудовской Аравии в первый день своей работы уличил принцев в незаконной сделках.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 5 ноя — Sputnik. Новый комитет по борьбе с коррупцией задержал 11 принцев из правящей семьи и четырех министров из нынешнего состава правительства королевства, сообщает РИА Новости со ссылкой на саудовский телеканал «Аль-Арабия».

Комитет по борьбе с коррупцией был создан в субботу, 4 ноября, во главе с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

По данным саудовских СМИ, один из членов правящей семьи задержан по обвинению в подписании незаконных сделок по продаже оружия, другой принц — за заключение несуществующих сделок, еще один принц — по обвинению в причастности к отмыванию денег.

Указ о создании Высшего комитета по борьбе с коррупцией издал король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Астана вновь подтвердила согласие с соглашением ОПЕК+
Крупное ДТП в Мангистау: пострадали 10 человек
Нетаньяху рассказал, что означает отставка премьера Ливана
Трамп рассчитывает на помощь Путина по КНДР
Белый дом ответил на критику Бушей в адрес президента
Сборная России по футболу представила форму команды на ЧМ-2018
Как Россия отпраздновала День народного единства
В Саудовской Аравии по обвинению в коррупции задержали принцев
Патриарх Кирилл рассказал об истоках революции 1917 года
Спорт
Почему ЦСКА — фаворит дерби с лидером Анонс главных матчей 16-го тура чемпионата России по футболу
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Анимодзи-караоке стало одной из самых востребованных функций iPhone X Множество людей, купивших себе смартфон за почти 90 тысяч рублей используют его, чтобы выкладывать в сеть поющих животных
Кино
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале Кадр и видео с площадки «Белых ночей» актриса опубликовала в Instagram
Недвижимость
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
Ставки по ипотеке падают
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
49-летняя Валерия отказалась помогать своим детям Певица учит наследников самостоятельности.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь