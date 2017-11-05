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09:27 (мск), источник: Моя Планета

«Русский Робинзон Крузо» рассказал о жизни на необитаемом острове

Россиянин Евгений Зубачев, решивший в одиночку доплыть из Швеции в Испанию, рассказал о том, как ему три дня пришлось выживать на необитаемом острове после того, как новый парусник дал течь в самом начале путешествия.

Евгений начал свое путешествие на только что купленном паруснике и потому не поверил своим глазам, когда увидел в новой лодке брешь. Путешественнику пришлось на ходу менять маршрут, чтобы подобраться к ближайшим островам. В это время в море разыгрался шторм, а к ночи у мореплавателя отказала навигация, и парусник врезался в скалы, сообщает РЕН ТВ.

Спасаясь с тонущего судна, россиянин остался без рации и телефона. Под проливным дождем он смог добраться до небольшого камня, на котором и дождался рассвета. С приходом утра Евгений понял, что продержаться ему поможет только пресная вода, и вплавь направился до соседнего острова, где могли остаться лужи после шторма. На новом каменном островке россиянин провел еще два дня. Чтобы хоть немного согреться он выложил на берегу мхом слово «Help».

Во время загрузки произошла ошибка.

На третьи сутки после крушения россиянин увидел в небе самолеты и стал махать ярким спасательным жилетом. Вскоре за ним прилетела спасательная команда, которая доставила Евгения в больницу. Спасатели подсчитали, что вплавь мужчина преодолел 3 километра, однако после трех дней в мокрой одежде на острове, где температура воздуха ночью не поднималась выше нуля градусов, Евгений не подхватил даже насморк.

История Евгения — не единственная в своем роде. В прошлом году съемочная группа британского телеканала Animal Planet во время поисков редкой рыбы наткнулась на бедолагу, выброшенного на необитаемый остров и собравшегося окончить там свои дни.

Кроме того, «Моя Планета» рассказывала о современных «Робинзонах"-отшельниках и тех, кто по воле судьбы оказался отрезан от цивилизации на долгое время.

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