Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Дневник бен Ладена показал, из-за какой страны он невзлюбил Запад
Какой сахар ни в коем случае нельзя покупать
Страна СНГ приняла законопроект о ликвидации долга перед РФ
Русский след: главу штаба Трампа обвиняют по 12 статьям Отмывание средств, лоббирование пророссийских интересов: стали известны подробности обвинений против Манафорта
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
НАТО пытается лишить РФ «Искандеров»: СМИ назвали причины
Сняли удар Ту-22М3 по террористам: вид из люка
Шэрон Стоун в элегантном платье с открытыми плечами вышла в свет
Бузова в откровенных нарядах вышла на сцену в Москве (фото)
Кадры: истребители Су-30СМ принудительно посадили самолет
СМИ Запада о пусковой установке РФ: Мощное оружие
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12Убийство в кукольном домике
09:00 (мск), источник: AmurMedia.ru

Снег, ветер и облака ждут хабаровчан за окном на следующей неделе

Жителей краевой столицы побалует теплом только один день.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +12° 100% 764 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: AmurMedia

Хабаровск, 5 ноября, AmurMedia.

Холодная неделю с ветром и осадками предстоит Хабаровску. Погреться удастся только в понедельник, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сервис OpenWeatherMap.

В понедельник, 06 ноября ночью будет не холоднее −2…+4° C, а дневная температура поднимется до +6…+7° C. Скорость ветра будет колебаться в пределах 7 м/с, преимущественно западного и юго-западного направления. Относительная влажность поднимется утром до 100% и упадет к вечеру до 87%. Давление составит в среднем 763 мм.рт.ст.

Вторник, 07 ноября выдастся более холодным. Стоит готовиться к температуре в диапазоне −3…+1°С. С юга и юго-запада придет слабый ветер — 2 м/с. Кроме того, возможны осадки в виде небольшого снега. Относительная влажность опять поднимется утром до 100% и остальное время будет колебаться в районе 95−97%. Давление составит в среднем 764 мм.рт.ст.

А вот среда, 08 ноября будет решительно холодной — −4…−7°С. Ветер — западный, 4 м/c. Относительная влажность 94−100%. Давление составит в среднем 764 мм.рт.ст.

Облака затянут небо в четверг, 09 ноября. Столбик термометра откажется подняться выше −5…−6 °С, а вот ветер с запада подутихнет — 2−4 м/c. Относительная влажность будет в пределах 95%. Давление составит в среднем 765 мм.рт.ст.

Схожая обстановка за окном ждет в пятницу, 10 ноября. Синоптики предсказывают −4…−6 °C. Ветер — юго-западный, 4 м/c. Возможен снег. Относительная влажность предполагается в пределах 81%. Давление составит в среднем 758 мм.рт.ст.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Дрозд в кубе: победителей популярного молодежного конкурса определили в Хабаровске
Трамвай загорелся на ходу в Краснофлотском районе Хабаровска — соцсети
Нетаньяху рассказал, что означает отставка премьера Ливана
Посол РФ в США назвал возможные темы встречи Путина и Трампа
Белый дом ответил на критику Бушей в адрес президента
Сборная России по футболу представила форму команды на ЧМ-2018
Число жертв тайфуна «Дамри» во Вьетнаме возросло до 27
В Саудовской Аравии по обвинению в коррупции задержали принцев
Патриарх Кирилл рассказал об истоках революции 1917 года
Спорт
Почему ЦСКА — фаворит дерби с лидером Анонс главных матчей 16-го тура чемпионата России по футболу
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Анимодзи-караоке стало одной из самых востребованных функций iPhone X Множество людей, купивших себе смартфон за почти 90 тысяч рублей используют его, чтобы выкладывать в сеть поющих животных
Кино
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале Кадр и видео с площадки «Белых ночей» актриса опубликовала в Instagram
Недвижимость
Более ста модернизированных панельных домов построят в Москве
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
Министерства поднимутся на IQ
20 самых недорогих районов Москвы
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
49-летняя Валерия отказалась помогать своим детям Певица учит наследников самостоятельности.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь