Снег, ветер и облака ждут хабаровчан за окном на следующей неделе

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 5 ноября, AmurMedia.

Холодная неделю с ветром и осадками предстоит Хабаровску. Погреться удастся только в понедельник, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сервис OpenWeatherMap.

В понедельник, 06 ноября ночью будет не холоднее −2…+4° C, а дневная температура поднимется до +6…+7° C. Скорость ветра будет колебаться в пределах 7 м/с, преимущественно западного и юго-западного направления. Относительная влажность поднимется утром до 100% и упадет к вечеру до 87%. Давление составит в среднем 763 мм.рт.ст.

Вторник, 07 ноября выдастся более холодным. Стоит готовиться к температуре в диапазоне −3…+1°С. С юга и юго-запада придет слабый ветер — 2 м/с. Кроме того, возможны осадки в виде небольшого снега. Относительная влажность опять поднимется утром до 100% и остальное время будет колебаться в районе 95−97%. Давление составит в среднем 764 мм.рт.ст.

А вот среда, 08 ноября будет решительно холодной — −4…−7°С. Ветер — западный, 4 м/c. Относительная влажность 94−100%. Давление составит в среднем 764 мм.рт.ст.

Облака затянут небо в четверг, 09 ноября. Столбик термометра откажется подняться выше −5…−6 °С, а вот ветер с запада подутихнет — 2−4 м/c. Относительная влажность будет в пределах 95%. Давление составит в среднем 765 мм.рт.ст.