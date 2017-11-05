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08:54 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Предприниматели из Иркутска научились «топить печь» биткойнами

Криптокотел может отапливать дом и приносить доход.

Источник: IrkutskMedia.ru

Предприниматели из Иркутска протестировали дом, который отапливается исключительно за счет криптокотла, который работает на основе одного майнера и может обогревать в среднем 14 кв. метров жилой площади, утверждают его создатели. При этом опытный образец обеспечивает дом горячей водой и приносит владельцам доход. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Вести.ru.

Российские разработчики создали девайс, при помощи которого можно добывать криптовалюту и обогревать квартиру одновременно. В коттедже установлены две майнинговые фермы, которые добывают порядка 430 долларов США в криптовалюте ежемесячно.

«Физика процесса: киловатты приходят сюда, процессор выделяет тепло, и, по сути, киловатт на киловатт и выходит. Но создается еще и добавленная стоимость в виде криптовалюты. Конечно, выгоднее отапливаться таким способом», — рассказал один из авторов идеи Илья Фролов.

По расчетам предпринимателей, среднее домохозяйство, готовое выделить для майнинга порядка 10 кВт электроэнергии, помимо бесплатного отопления может получать около 25−30 тысяч рублей ежемесячно.

Впрочем, первыми технологию отопления домов за счет темпа от работы майнинг-ферм применили в Финляндии и Дании. За последние два года в этих скандинавских странах таким способом отапливаются около 7−9% всех домовладений в регионе. Наибольшую популярность криптокотлы получили в отдаленных провинциях, где отсутствует центральная система отопления жилых помещений.

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