Предприниматели из Иркутска научились «топить печь» биткойнами

Источник: IrkutskMedia.ru

Предприниматели из Иркутска протестировали дом, который отапливается исключительно за счет криптокотла, который работает на основе одного майнера и может обогревать в среднем 14 кв. метров жилой площади, утверждают его создатели. При этом опытный образец обеспечивает дом горячей водой и приносит владельцам доход. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Вести.ru.

Российские разработчики создали девайс, при помощи которого можно добывать криптовалюту и обогревать квартиру одновременно. В коттедже установлены две майнинговые фермы, которые добывают порядка 430 долларов США в криптовалюте ежемесячно.

«Физика процесса: киловатты приходят сюда, процессор выделяет тепло, и, по сути, киловатт на киловатт и выходит. Но создается еще и добавленная стоимость в виде криптовалюты. Конечно, выгоднее отапливаться таким способом», — рассказал один из авторов идеи Илья Фролов.

По расчетам предпринимателей, среднее домохозяйство, готовое выделить для майнинга порядка 10 кВт электроэнергии, помимо бесплатного отопления может получать около 25−30 тысяч рублей ежемесячно.