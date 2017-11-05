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10:42 (мск), источник: АиФ Челябинск

Маршрут троллейбуса № 27 изменится в Челябинске

Маршрут пройдет через остановку «Дворец спорта “Юность”».

Маршрут троллейбуса № 27 вновь изменят в Челябинске, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

С 7 ноября при движении в сторону ПКиО троллейбусы на участке от улицы Труда до проспекта Ленина будут следовать вместо улицы Энгельса по Свердловскому проспекту через Дворец спорта «Юность» и Алое поле. Время в пути в направлении парка культуры увеличится на 6 минут.

В сторону улицы Молдавской трасса движения останется прежней.

Число троллейбусов, работающих на маршруте, не меняется — восемь единиц в будние дни, четыре единицы — в выходные дни.

Напомним, что маршрут № 27 с 30 октября вместо железнодорожного вокзала стал следовать до ПКиО.

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