Маршрут троллейбуса № 27 изменится в Челябинске

С 7 ноября при движении в сторону ПКиО троллейбусы на участке от улицы Труда до проспекта Ленина будут следовать вместо улицы Энгельса по Свердловскому проспекту через Дворец спорта «Юность» и Алое поле. Время в пути в направлении парка культуры увеличится на 6 минут.