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08:50 (мск), источник: Zakon.kz

Кызылординская прокуратура начала расследование после поста в Facebook о пытках

Ход уголовного дела взят на особый контроль.

Прокуратура Кызылординской области прокомментировала жалобу жительницы г. Кызылорда Жанар Избасар в социальной сети Facebook, сообщает Zakon.kz.

Напомним, ранее Жанар Избасар в своем посте заявила, что подверглась к пыткам со стороны сотрудников ДГД области.

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Как сообщает прокурор Кызылординской области Дауешов Х, заявление Жанар Избасар от 03.11.2017 г. по указанным в публикации сведениям зарегистрировано в ЕРДР прокуратуры Кызылординской области по п.п. 1 и 3 ч.2 ст. 146 УК РК (пытки).

В данное время специальным прокурором проводится досудебное расследование.

Ход уголовного дела взят на особый контроль.

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