Кызылординская прокуратура начала расследование после поста в Facebook о пытках

Напомним, ранее Жанар Избасар в своем посте заявила, что подверглась к пыткам со стороны сотрудников ДГД области.

Как сообщает прокурор Кызылординской области Дауешов Х, заявление Жанар Избасар от 03.11.2017 г. по указанным в публикации сведениям зарегистрировано в ЕРДР прокуратуры Кызылординской области по п.п. 1 и 3 ч.2 ст. 146 УК РК (пытки).