Кызылординская прокуратура начала расследование после поста в Facebook о пытках
Ход уголовного дела взят на особый контроль.
Ход уголовного дела взят на особый контроль.
Прокуратура Кызылординской области прокомментировала жалобу жительницы г. Кызылорда Жанар Избасар в социальной сети Facebook, сообщает Zakon.kz.
Напомним, ранее Жанар Избасар в своем посте заявила, что подверглась к пыткам со стороны сотрудников ДГД области.
Как сообщает прокурор Кызылординской области Дауешов Х, заявление Жанар Избасар от
В данное время специальным прокурором проводится досудебное расследование.
Ход уголовного дела взят на особый контроль.