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08:53 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

14-я «Встреча трех поколений» прошла в Иркутске

Мероприятие посвящено 100-летию Великой Октябрьской революции.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко принял участие во «Встрече трех поколений», которая прошла в Музыкальном театре имени Н. М. Загурского. Такое мероприятие — 14-е по счету. Его проводит Иркутский обком КПРФ. Встреча посвящена 100-летию Великой Октябрьской революции, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.

В мероприятии приняли участие партийно-комсомольские и пионерские делегации из городов и районов Иркутской области, ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла — всего более 1,2 тысячи человек. В фойе театра гостей встретил детский духовой оркестр и хор ветеранов. Открыл мероприятие губернаторский симфонический оркестр.

«Традиция проводить эти встречи зародилась тогда, когда мы все опасались, что молодые люди не будут знать своей истории и людей, на которых им нужно равняться, подвигов, которые совершили их отцы и деды. Сегодня пионеры, которые участвовали в первой встрече, уже стали взрослыми людьми. Им в жизни повезло — на этой сцене они видели героев Советского Союза, героев социалистического труда, наших замечательных земляков, которые и сегодня здесь. Они приехали из Москвы, чтобы показать, что они помнят о своей малой родине», — сказал Сергей Левченко.

На мероприятии представители Иркутского землячества «Байкал» из Москвы вручили премии имени С. Н. Щетинина и благодарности землячества. Премии получили пять общественных организаций и пять видных общественных деятелей Иркутской области.

Завершилось мероприятие выступлением хора пионеров Иркутской области.

Справка: «Встречи трех поколений» (пионеров, комсомольцев, коммунистов) проводятся по инициативе Сергея Левченко с 2004 года ежегодно с участием московского землячества иркутян «Байкал». Встречи приурочены ко дню рождения Иркутской области. В них участвуют творческие коллективы, известные люди. Нынешняя встреча посвящена 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции.

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