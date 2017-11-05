14-я «Встреча трех поколений» прошла в Иркутске
Мероприятие посвящено 100-летию Великой Октябрьской революции.
Мероприятие посвящено 100-летию Великой Октябрьской революции.
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко принял участие во «Встрече трех поколений», которая прошла в Музыкальном театре имени Н. М. Загурского. Такое мероприятие — 14-е по счету. Его проводит Иркутский обком КПРФ. Встреча посвящена 100-летию Великой Октябрьской революции, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
В мероприятии приняли участие
«Традиция проводить эти встречи зародилась тогда, когда мы все опасались, что молодые люди не будут знать своей истории и людей, на которых им нужно равняться, подвигов, которые совершили их отцы и деды. Сегодня пионеры, которые участвовали в первой встрече, уже стали взрослыми людьми. Им в жизни повезло — на этой сцене они видели героев Советского Союза, героев социалистического труда, наших замечательных земляков, которые и сегодня здесь. Они приехали из Москвы, чтобы показать, что они помнят о своей малой родине», — сказал Сергей Левченко.
На мероприятии представители Иркутского землячества «Байкал» из Москвы вручили премии имени С. Н. Щетинина и благодарности землячества. Премии получили пять общественных организаций и пять видных общественных деятелей Иркутской области.
Завершилось мероприятие выступлением хора пионеров Иркутской области.
Справка: «Встречи трех поколений» (пионеров, комсомольцев, коммунистов) проводятся по инициативе Сергея Левченко с 2004 года ежегодно с участием московского землячества иркутян «Байкал». Встречи приурочены ко дню рождения Иркутской области. В них участвуют творческие коллективы, известные люди. Нынешняя встреча посвящена 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции.