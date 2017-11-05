14-я «Встреча трех поколений» прошла в Иркутске

«Традиция проводить эти встречи зародилась тогда, когда мы все опасались, что молодые люди не будут знать своей истории и людей, на которых им нужно равняться, подвигов, которые совершили их отцы и деды. Сегодня пионеры, которые участвовали в первой встрече, уже стали взрослыми людьми. Им в жизни повезло — на этой сцене они видели героев Советского Союза, героев социалистического труда, наших замечательных земляков, которые и сегодня здесь. Они приехали из Москвы, чтобы показать, что они помнят о своей малой родине», — сказал Сергей Левченко.