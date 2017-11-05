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10:20 (мск), источник: Sputnik.md

В Молдову возвращается тепло: точный прогноз погоды на 6 и 7 ноября

Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды в нашей стране, а также народные приметы и традиции.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +13° 94% 766 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 05 ноя — Sputnik. На предстоящей неделе погода нас будет радовать комфортной температурой.

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Прогноз погоды на 5 ноября

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 5 ноября, на всей территории страны ожидается ясная погода, температура воздуха составит +10+13 на севере Молдовы, в центре и столице +10 +14, на юге республики до +15 тепла.

Погода на предстоящей неделе будет определяться повышенным атмосферным давлением, осадки не ожидаются.

В ближайшие дни, 6, 7 и 8 ноября, на севере республики температура воздуха днем составит + 10+13 градусов, ночью +3+6. В центре Молдовы ожидается от +11 до +14 в дневные часы и +4+7 ночью. На юге на градус выше.
Осадки в ближайшие дни не ожидаются.

5 ноября в православном календаре.

5 ноября Православная Церковь отмечает день памяти святого апостола Якова (Иакова). Яков уже в раннем детстве стал назореем, дав обет чистой и святой жизни, соблюдения девства, укрощения плоти, строгого поста, воздержания от вина, непрестанных молитв.

За свою жизнь он много людей обратил в христианство. Принимая мученическую смерть, Яков при этом не переставал молиться Господу за своих палачей.

5 ноября в народном календаре.

Апостол Яков считается покровителем мужской работы. Обычно на Якова наступала пора впрягать лошадей в сани, поэтому день еще называли «гужники». Мужчины проверяли и чинили всю конскую упряжь.
На Якова многие ходили в лес за дровами. Люди верили, что этот день принесет с дровами тепло.

Приметы.

Если в Яков день выпал град, то к Матрене (к 22 ноября) зима войдет в свои права.
Если в этот день землю покроет пышный снег, то зима будет мягкой и теплой, а лето богатым на урожай.
На Якова полил дождь — урожай будет хорош.

Именины.

В этот день именины отмечают: Александр, Афанасий, Владимир, Емельян, Иван, Игнат, Максим, Николай, Петр, Яков.

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