В Уфе состоялся Крестный ход в честь праздника Казанской иконы Божьей матери

В честь религиозного праздника в Уфе состоялся городской православный Крестный ход. Собравшись ранним утром возле Покровского храма на улице Мингажева, верующие и прихожане начали торжественное шествие, которое сопровождалось молебнами о здравии и благополучии жителей Республики Башкортостан.