В Уфе состоялся Крестный ход в честь праздника Казанской иконы Божьей матери

В честь религиозного праздника в Уфе состоялся городской православный Крестный ход. Собравшись ранним утром возле Покровского храма на улице Мингажева, верующие и прихожане начали торжественное шествие, которое сопровождалось молебнами о здравии и благополучии жителей Республики Башкортостан.
Конечным пунктом верующих стал кафедральный Собор Рождества Богородицы на улице Кирова. Безопасность мероприятия осуществляли сотрудники УМВД России по городу Уфе, инспекторы Центра общественной безопасности, сообщает пресс-служба уфимской Администрации.