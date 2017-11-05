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10:38 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Уфе состоялся Крестный ход в честь праздника Казанской иконы Божьей матери

Государственный праздник, который отметили уфимцы накануне, совпадает с церковным — Днем Казанской иконы Божией Матери. Чудотворная икона Богородицы — одна из самых чтимых икон РПЦ.

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9
фотографий

В честь религиозного праздника в Уфе состоялся городской православный Крестный ход. Собравшись ранним утром возле Покровского храма на улице Мингажева, верующие и прихожане начали торжественное шествие, которое сопровождалось молебнами о здравии и благополучии жителей Республики Башкортостан.

Конечным пунктом верующих стал кафедральный Собор Рождества Богородицы на улице Кирова. Безопасность мероприятия осуществляли сотрудники УМВД России по городу Уфе, инспекторы Центра общественной безопасности, сообщает пресс-служба уфимской Администрации.

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