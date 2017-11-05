Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Врачей больше не будут штрафовать за плохой почерк
Дневник бен Ладена показал, из-за какой страны он невзлюбил Запад
Жириновский отреагировал на слова Собчак: «А что она на свободе?»
В Кремле ответили на предложение Кадырова захоронить Ленина
Сергей Шнуров эпохи Возрождения: оперный хайп в Мариинке Фронтмен «Ленинграда» сыграл главного героя в опере про итальянского скульптора и ювелира Бенвенуто Челлини
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
НАТО хочет лишить РФ «страшных «Искандеров»: СМИ о причинах
Сняли удар Ту-22М3 по террористам: вид из люка
Шэрон Стоун в элегантном платье с открытыми плечами вышла в свет
Бузова в откровенных нарядах вышла на сцену в Москве (фото)
Кадры: истребители Су-30СМ принудительно посадили самолет
СМИ Запада о пусковой установке РФ: Мощное оружие
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12Убийство в кукольном домике
09:55 (мск), источник: РИАМО

В Москве заметили самого крупного дятла России

РИАМО — 5 ноя. В столичном «Серебряном бору» специалист «Мосприроды» заметил крупного дятла России, занесенного в Красную книгу Москвы, сообщается на сайте ведомства.

Источник: Reuters

«В ходе учетов объектов растительного и животного мира специалист “Мосприроды” заметил птицу, занесенную в Красную книгу Москвы II категории редкости — желну или черного дятла. Птица была обнаружена на территории памятника природы “Серебряный бор” на юго-западе лесного массива», — говорится в сообщении.

Желна является самым крупным дятлом России, в полете размах крыльев достигает 80 сантиметров.

Его легко узнать по черному цвету тела и красной шапочке на голове. Как и все дятлы, он питается древесными насекомыми, которых находит в больных или сухих деревьях. Черного дятла также можно узнать по звучному голосу, который слышен на большом расстоянии.

«В последние годы на территории Московской области для черного дятла сложились благоприятные условия, его численность резко возросла. В результате и на московских природных территориях этот вид стал часто встречаться и успешно гнездиться, что отражает благоприятную экологическую обстановку мегаполиса», — уточняют специалисты.

Всего в Красную книгу Москвы занесено пять видов птиц из отряда дятлообразные: вертишейка, желна, седой дятел, средний пестрый дятел и белоспинный дятел.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Один человек пострадал при пожаре в квартире в городском округе Кашира
В Москве заметили самого крупного дятла России
Нетаньяху рассказал, что означает отставка премьера Ливана
Посол РФ в США назвал возможные темы встречи Путина и Трампа
Белый дом ответил на критику Бушей в адрес президента
Сборная России по футболу представила форму команды на ЧМ-2018
Число жертв тайфуна «Дамри» во Вьетнаме возросло до 27
В Саудовской Аравии по обвинению в коррупции задержали принцев
Патриарх Кирилл рассказал об истоках революции 1917 года
Спорт
Почему ЦСКА — фаворит дерби с лидером Анонс главных матчей 16-го тура чемпионата России по футболу
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Анимодзи-караоке стало одной из самых востребованных функций iPhone X Множество людей, купивших себе смартфон за почти 90 тысяч рублей используют его, чтобы выкладывать в сеть поющих животных
Кино
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале Кадр и видео с площадки «Белых ночей» актриса опубликовала в Instagram
Недвижимость
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
Ставки по ипотеке падают
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
49-летняя Валерия отказалась помогать своим детям Певица учит наследников самостоятельности.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь