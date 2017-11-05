В Москве заметили самого крупного дятла России

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«В ходе учетов объектов растительного и животного мира специалист “Мосприроды” заметил птицу, занесенную в Красную книгу Москвы II категории редкости — желну или черного дятла. Птица была обнаружена на территории памятника природы “Серебряный бор” на юго-западе лесного массива», — говорится в сообщении.

Желна является самым крупным дятлом России, в полете размах крыльев достигает 80 сантиметров.

Его легко узнать по черному цвету тела и красной шапочке на голове. Как и все дятлы, он питается древесными насекомыми, которых находит в больных или сухих деревьях. Черного дятла также можно узнать по звучному голосу, который слышен на большом расстоянии.

«В последние годы на территории Московской области для черного дятла сложились благоприятные условия, его численность резко возросла. В результате и на московских природных территориях этот вид стал часто встречаться и успешно гнездиться, что отражает благоприятную экологическую обстановку мегаполиса», — уточняют специалисты.