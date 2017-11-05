В Москве заметили самого крупного дятла России
РИАМО — 5 ноя. В столичном «Серебряном бору» специалист «Мосприроды» заметил крупного дятла России, занесенного в Красную книгу Москвы, сообщается на сайте ведомства.
РИАМО — 5 ноя. В столичном «Серебряном бору» специалист «Мосприроды» заметил крупного дятла России, занесенного в Красную книгу Москвы, сообщается на сайте ведомства.
«В ходе учетов объектов растительного и животного мира специалист “Мосприроды” заметил птицу, занесенную в Красную книгу Москвы II категории редкости — желну или черного дятла. Птица была обнаружена на территории памятника природы “Серебряный бор” на
Его легко узнать по черному цвету тела и красной шапочке на голове. Как и все дятлы, он питается древесными насекомыми, которых находит в больных или сухих деревьях. Черного дятла также можно узнать по звучному голосу, который слышен на большом расстоянии.
«В последние годы на территории Московской области для черного дятла сложились благоприятные условия, его численность резко возросла. В результате и на московских природных территориях этот вид стал часто встречаться и успешно гнездиться, что отражает благоприятную экологическую обстановку мегаполиса», — уточняют специалисты.