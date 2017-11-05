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09:52 (мск), источник: АиФ Красноярск

Задержанный пьяным за рулём ачинский депутат разбрасывался 5-тысячными

Водитель и пассажир элитного авто пытались воздействовать на стражей порядка угрозами и звонками вышестоящим «покровителям».

Депутат ачинского горсовета, при задержании за рулем элитного автомобиля, отказался от медосвидетельствования на алкоголь и швырялся 5-тысячными купюрами. Об этом сообщили в издании «Запад24».

Автомобиль Lexsus 450D минувшей ночью был задержан на федеральной трассе, ведущей из посёлка Горный в сторону Ачинска. При проверке документов выяснилось, что дорогой джип стоимостью около 6 млн рублей принадлежит ООО «Агросфера». Путевого листа у находящегося за рулем депутата ачинского горсовета от партии «Единая Россия» Сергея Калинина не было. Кроме того, он производил впечатление явно нетрезвого человека, но от медицинского освидетельствования отказался. В автомобиле также находился заместитель главы Ачинского района Владимир Часовских.

Когда дорожные полицейские потребовали предъявить содержимое карманов, депутат швырнул на капот машины пачку 5-тысячных купюр, которые разлетелись от ветра.

Сообщается, что Сергей Калинин за 2017 год несколько раз привлекался к административной ответственности за превышение скоростного режима и непристегнутый ремень безопасности.

Водитель и пассажир элитного авто пытались воздействовать на стражей порядка угрозами и звонками вышестоящим «покровителям». Однако сотрудники ДПС всё же составили несколько административных протоколов, изъяли и поместили на штрафстоянку машину. Водитель и пассажир «Лексуса» отправились далее на такси.

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