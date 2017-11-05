Выявлена новая медицинская польза от дружбы
Специалисты из
Специалисты из
В рамках программы SuperAging специалисты выявили людей в возрасте от 80 лет, которые отличаются такими же хорошими показателями когнитивной деятельности, как и люди в возрасте от 50 до 60 лет. Затем этих людей, а также группу их сверстников со средними для своего возраста показателями ясности ума попросили ответить на вопросы об их жизни: отношениях с другими людьми, жизненной цели, самоопределении, а также отношении к окружающей среде.
По словам специалистов, это исследование подтверждает теорию о том, что поддержание сильных социальных связей имеет отношение к более медленному снижению познавательной способности.
«Это открытие особенно интересно как шаг к пониманию того, какие факторы лежат в основе сохранения когнитивных способностей в преклонном возрасте», — заявила одна из авторов исследования Аманда Кук, слова которой приводятся на сайте
«Нельзя сказать, что если у вас сильная социальная связь, у вас никогда не будет болезни Альцгеймера. Но соблюдение определенной диеты, отказ от курения и поддержание сильных социальных связей могут быть важными в этом вопросе», — добавляют ученые.