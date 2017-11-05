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10:22 (мск), источник: Моя Планета

Выявлена новая медицинская польза от дружбы

Специалисты из Северо-Западного университета в США выяснили, что поддержание теплых и доверительных отношений с людьми может стать ключом к снижению темпов старения мозга.

В рамках программы SuperAging специалисты выявили людей в возрасте от 80 лет, которые отличаются такими же хорошими показателями когнитивной деятельности, как и люди в возрасте от 50 до 60 лет. Затем этих людей, а также группу их сверстников со средними для своего возраста показателями ясности ума попросили ответить на вопросы об их жизни: отношениях с другими людьми, жизненной цели, самоопределении, а также отношении к окружающей среде.

В результате выяснилось, что люди с крепкими социальными связями отличаются более высокими показателями ясности ума, чем их сверстники, которые не так хорошо поддерживают отношения с друзьями.

По словам специалистов, это исследование подтверждает теорию о том, что поддержание сильных социальных связей имеет отношение к более медленному снижению познавательной способности.

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«Это открытие особенно интересно как шаг к пониманию того, какие факторы лежат в основе сохранения когнитивных способностей в преклонном возрасте», — заявила одна из авторов исследования Аманда Кук, слова которой приводятся на сайте Северо-Западного университета США.

Другие исследования показали, что у людей с недостаточно крепкими социальными связями выше вероятность развития болезни Альцгеймера.

«Нельзя сказать, что если у вас сильная социальная связь, у вас никогда не будет болезни Альцгеймера. Но соблюдение определенной диеты, отказ от курения и поддержание сильных социальных связей могут быть важными в этом вопросе», — добавляют ученые.

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