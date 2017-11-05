В Молдове может появиться система оповещения о землетрясениях

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 5 ноя — Sputnik. Руководитель Центра экспериментальной сейсмологии Института геологии и сейсмологии Академии наук Молдовы Ион Илиеш рассказал о деталях проекта в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

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«От Молдовы до очага Вранчи 240−260 километров. Учитывая скорость распространения волны, которая варьирует от 5 до 8 километров в секунду, а также интервал между колебаниями почвы от 19 до 26 секунд, у жителей Молдовы будет достаточно времени, чтобы подготовиться ко второму, самому мощному толчку», — сказал эксперт.

По его словам, самая мощная — это вторая волна, она несет основную массу энергии — до 80%. Если бы нас предупредили, то с момента первого толчка в Румынии до прихода второй, самой сильной волны, у жителей Молдовы было бы от 35 до 46 секунд времени.

«Система оповещения о землетрясениях работает в Румынии. Сигнал тревоги получают службы чрезвычайных ситуаций Бухареста и уездных центров. Аналогичное оборудование можно установить и у нас, но на это необходимы средства, которых пока нет», — говорит Илиеш.

По информации сейсмолога, для внедрения системы оповещения хотя бы в больницах и других важных объектах необходимо порядка 1,2 миллиона евро. Тогда сигнал тревоги туда поступал бы автоматически.