Молодежь Бреста намерена развивать поисковую работу с польскими сверстниками
По приглашению областного комитета БРСМ в Бресте находится делегация Союза сельской молодежи Польши из Бяльского повета.
По приглашению областного комитета БРСМ в Бресте находится делегация Союза сельской молодежи Польши из Бяльского повета.
5 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Молодежь Бреста намерена развивать поисковую работу с польскими сверстниками, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь ОК ОО «БРСМ» Виктор Иванов.
По приглашению областного комитета БРСМ в Бресте находится делегация Союза сельской молодежи Польши из Бяльского повета. Одна из основных тем, которую стороны намерены обсудить, — проведение совместной поисковой работы. Организовать ее планируется на базе молодежного патриотического центра, строительство которого завершается в Брестской крепости.
«Мы хотим создать информационную базу по учету воинских захоронений, наподобие ОБД “Мемориал”, установить судьбы советских военнопленных и, в частности, защитников Брестской крепости, которые прошли через Шталаги. В самом центре помимо прочего планируем создать хостел: будем проводить молодежные лагеря, конференции, обмениваться опытом поисковой работы», — рассказал Виктор Иванов.
Сотрудничество молодежных активистов по обе стороны Буга продолжается уже пять лет. Его главным итогом стало благоустройство воинских захоронений в лесном массиве под
Брестские активисты БРСМ, члены городского