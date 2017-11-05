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11:22 (мск), источник: БЕЛТА

Молодежь Бреста намерена развивать поисковую работу с польскими сверстниками

По приглашению областного комитета БРСМ в Бресте находится делегация Союза сельской молодежи Польши из Бяльского повета.

Источник: БЕЛТА

5 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Молодежь Бреста намерена развивать поисковую работу с польскими сверстниками, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь ОК ОО «БРСМ» Виктор Иванов.

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По приглашению областного комитета БРСМ в Бресте находится делегация Союза сельской молодежи Польши из Бяльского повета. Одна из основных тем, которую стороны намерены обсудить, — проведение совместной поисковой работы. Организовать ее планируется на базе молодежного патриотического центра, строительство которого завершается в Брестской крепости.

«Мы хотим создать информационную базу по учету воинских захоронений, наподобие ОБД “Мемориал”, установить судьбы советских военнопленных и, в частности, защитников Брестской крепости, которые прошли через Шталаги. В самом центре помимо прочего планируем создать хостел: будем проводить молодежные лагеря, конференции, обмениваться опытом поисковой работы», — рассказал Виктор Иванов.

Сотрудничество молодежных активистов по обе стороны Буга продолжается уже пять лет. Его главным итогом стало благоустройство воинских захоронений в лесном массиве под Бяла-Подляской. В годы Второй мировой войны там располагались два крупных лагеря для советских военнопленных — Шталаг 307 и Шталаг 366. По разным данным, там погибли около 130 тыс. человек. А всего через них прошло около 500 тыс. советских военнопленных, в том числе и защитники Брестской крепости, среди которых были майор Петр Гаврилов и воспитанник музыкального взвода Петя Клыпа.

Брестские активисты БРСМ, члены городского военно-исторического клуба «Гарнизон» при содействии Союза сельской молодежи Польши провели несколько акций и субботников по благоустройству территории массовых захоронений советских военнопленных под Бяла-Подляской, на братских могилах были установлены кресты.

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