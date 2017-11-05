Молодежь Бреста намерена развивать поисковую работу с польскими сверстниками

По приглашению областного комитета БРСМ в Бресте находится делегация Союза сельской молодежи Польши из Бяльского повета. Одна из основных тем, которую стороны намерены обсудить, — проведение совместной поисковой работы. Организовать ее планируется на базе молодежного патриотического центра, строительство которого завершается в Брестской крепости.

Сотрудничество молодежных активистов по обе стороны Буга продолжается уже пять лет. Его главным итогом стало благоустройство воинских захоронений в лесном массиве под Бяла-Подляской. В годы Второй мировой войны там располагались два крупных лагеря для советских военнопленных — Шталаг 307 и Шталаг 366. По разным данным, там погибли около 130 тыс. человек. А всего через них прошло около 500 тыс. советских военнопленных, в том числе и защитники Брестской крепости, среди которых были майор Петр Гаврилов и воспитанник музыкального взвода Петя Клыпа.