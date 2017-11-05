Конкурс «Мисс Земля» выиграла представительница Филиппин
Конкурс красоты Мисс Земля-2017 выиграла 26-летняя представительница Филиппин Карен Ибаско, информирует ren.tv со ссылкой на GMA News.
Конкурс красоты Мисс Земля-2017 выиграла 26-летняя представительница Филиппин Карен Ибаско, информирует ren.tv со ссылкой на GMA News.
Девушка — физик по образованию, преподает в университете. Карен Ибаско — третья филиппинка, победившая в престижном конкурсе за последние 4 года. Ранее представительницы этой страны добивались успеха в 2014 и 2015 годах.
Титул Мисс Воздух завоевала представительница Австралии Нина Робертсон, Мисс Вода — колумбийка Джулиана Франко, а Мисс Огонь — россиянка Лада Акимова.
Подготовил Юрий БАКЕРЕНКО.