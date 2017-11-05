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11:29 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Конкурс «Мисс Земля» выиграла представительница Филиппин

Конкурс красоты Мисс Земля-2017 выиграла 26-летняя представительница Филиппин Карен Ибаско, информирует ren.tv со ссылкой на GMA News.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Девушка — физик по образованию, преподает в университете. Карен Ибаско — третья филиппинка, победившая в престижном конкурсе за последние 4 года. Ранее представительницы этой страны добивались успеха в 2014 и 2015 годах.

Титул Мисс Воздух завоевала представительница Австралии Нина Робертсон, Мисс Вода — колумбийка Джулиана Франко, а Мисс Огонь — россиянка Лада Акимова.

Подготовил Юрий БАКЕРЕНКО.

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