Ученые объяснили механизм регенерации хвостов у ящериц
Канадские ученые, распознавшие тип стволовых клеток, которые помогают гекконам отрастить новый хвост, надеются, что открытие поможет им в лечении спинного мозга у людей.
Канадские ученые, распознавшие тип стволовых клеток, которые помогают гекконам отрастить новый хвост, надеются, что открытие поможет им в лечении спинного мозга у людей.
Многие ящерицы могут отбрасывать хвост, чтобы спастись от хищника, а затем восстанавливать потерянную часть. При этом в отличие от млекопитающих, в хвосте ящериц есть спинной мозг, содержащий большое количество стволовых клеток и поддерживающих их рост белков.
Ученые из Гуэлфского университета в Канаде обратили особое внимание на гекконов, которые могут восстановить новый хвост в течение 30 дней, что намного быстрее, чем у любого другого типа ящериц. Имитируя поведение хищников, биологи в лаборатории зажимали хвост геккона и исследовали изменения, которые происходили на клеточном уровне до и после отбрасывания хвоста.
Обычно эти клетки малоактивны, но после потери хвоста они меняют свое поведение — образуют разные белки и начинают размножаться в ответ на травму. В итоге именно эти клетки создают новый спинной мозг. Как только рана заживает, и спинной мозг восстанавливается, клетки возвращаются в состояние покоя.
Как рассказал автор исследования Мэтью Викариус, люди в отличие от ящериц реагируют на повреждение спинного мозга образованием рубцов, а не созданием новых тканей. Это способствует быстрому заживлению, но делает регенерацию невозможной.
Теперь биологи намерены изучить, как именно гекконы создают новые клетки спинного мозга, надеясь, что это поможет в восстановлении спинного мозга у людей, сообщается на сайте Гуэлфского университета.
«Мы знали, что спинной мозг геккона может восстанавливаться, но мы не знали, какие клетки играют ключевую роль. Люди, как известно, плохо справляются с травмами спинного мозга, поэтому я надеюсь, что мы сможем использовать информацию о гекконах, чтобы научить спинной мозг человека регенерировать», — рассказал Викариус.