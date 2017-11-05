Ученые объяснили механизм регенерации хвостов у ящериц

Источник: РИА "Новости"

Многие ящерицы могут отбрасывать хвост, чтобы спастись от хищника, а затем восстанавливать потерянную часть. При этом в отличие от млекопитающих, в хвосте ящериц есть спинной мозг, содержащий большое количество стволовых клеток и поддерживающих их рост белков.

Ученые из Гуэлфского университета в Канаде обратили особое внимание на гекконов, которые могут восстановить новый хвост в течение 30 дней, что намного быстрее, чем у любого другого типа ящериц. Имитируя поведение хищников, биологи в лаборатории зажимали хвост геккона и исследовали изменения, которые происходили на клеточном уровне до и после отбрасывания хвоста.

В результате эксперты выяснили, что спинной мозг геккона содержит особый тип стволовых клеток, известных как радиальная глия.

Обычно эти клетки малоактивны, но после потери хвоста они меняют свое поведение — образуют разные белки и начинают размножаться в ответ на травму. В итоге именно эти клетки создают новый спинной мозг. Как только рана заживает, и спинной мозг восстанавливается, клетки возвращаются в состояние покоя.

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Как рассказал автор исследования Мэтью Викариус, люди в отличие от ящериц реагируют на повреждение спинного мозга образованием рубцов, а не созданием новых тканей. Это способствует быстрому заживлению, но делает регенерацию невозможной.

Теперь биологи намерены изучить, как именно гекконы создают новые клетки спинного мозга, надеясь, что это поможет в восстановлении спинного мозга у людей, сообщается на сайте Гуэлфского университета.