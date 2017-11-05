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11:29 (мск), источник: ТАСС

Трамп и Абэ сыграли партию в гольф

Перед игрой лидеры двух стран оставили свои автографы на белых кепках с надписями «Дональд и Синдзо. Сделаем альянс еще более великим».

Источник: Reuters

ТОКИО, 5 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, находящийся с визитом в Японии, сыграл в гольф с японским премьер-министром Синдзо Абэ в загородном клубе «Касумигасэки» в префектуре Сайтама. Короткое видео игры американский лидер опубликовал в воскресенье в своем Twitter.

«Играю в гольф с двумя удивительными людьми — премьер-министром Абэ и Хидэки Мацуямой (японский гольфист — прим. ТАСС)» — написал он.

Перед игрой лидеры двух стран оставили свои автографы на белых кепках с надписями «Дональд и Синдзо. Сделаем альянс еще более великим».

«Погода была очень хорошая, и я благодарен клубу за теплый прием. Нам удалось провести исключительный диалог. На поле для гольфа можно действительно расслабиться и рассказать об истинных намерениях, поэтому мы смогли вдоволь поговорить, иногда вплетая в разговор сложные вопросы», — приводит телеканал NHK комментарий Абэ по поводу игры.

Дональд Трамп держит кепку с надписью «Дональд и Синдзо. Сделаем альянс еще более великим» | Источник: Reuters

После игры Трамп на вертолете вернулся обратно в Токио, где остановился в отеле «Империал» недалеко от императорского дворца. Вечером он вместе с супругой Меланьей будет ужинать в компании Абэ и его жены Акиэ.

Основные мероприятия в рамках визита пройдут в понедельник. На этот день у Трампа запланированы двусторонние переговоры с Абэ, прием у императора Акихито и императрицы Митико, а также встреча с членами Ассоциации семей японцев, похищенных северокорейскими агентами. Визит продлится до 7 ноября, после чего американский лидер продолжит свое турне по странам Азии, отправившись в Республику Корея.

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