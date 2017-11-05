Трамп и Абэ сыграли партию в гольф

Источник: Reuters

ТОКИО, 5 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, находящийся с визитом в Японии, сыграл в гольф с японским премьер-министром Синдзо Абэ в загородном клубе «Касумигасэки» в префектуре Сайтама. Короткое видео игры американский лидер опубликовал в воскресенье в своем Twitter.

«Играю в гольф с двумя удивительными людьми — премьер-министром Абэ и Хидэки Мацуямой (японский гольфист — прим. ТАСС)» — написал он.

Playing golf with Prime Minister Abe and Hideki Matsuyama, two wonderful people! pic.twitter.com/vYLULe0o2K — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2017

Перед игрой лидеры двух стран оставили свои автографы на белых кепках с надписями «Дональд и Синдзо. Сделаем альянс еще более великим».

«Погода была очень хорошая, и я благодарен клубу за теплый прием. Нам удалось провести исключительный диалог. На поле для гольфа можно действительно расслабиться и рассказать об истинных намерениях, поэтому мы смогли вдоволь поговорить, иногда вплетая в разговор сложные вопросы», — приводит телеканал NHK комментарий Абэ по поводу игры.

Дональд Трамп держит кепку с надписью «Дональд и Синдзо. Сделаем альянс еще более великим» | Источник: Reuters

После игры Трамп на вертолете вернулся обратно в Токио, где остановился в отеле «Империал» недалеко от императорского дворца. Вечером он вместе с супругой Меланьей будет ужинать в компании Абэ и его жены Акиэ.