Трамп и Абэ сыграли партию в гольф
Перед игрой лидеры двух стран оставили свои автографы на белых кепках с надписями «Дональд и Синдзо. Сделаем альянс еще более великим».
Перед игрой лидеры двух стран оставили свои автографы на белых кепках с надписями «Дональд и Синдзо. Сделаем альянс еще более великим».
ТОКИО, 5 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, находящийся с визитом в Японии, сыграл в гольф с японским
«Играю в гольф с двумя удивительными людьми —
Перед игрой лидеры двух стран оставили свои автографы на белых кепках с надписями «Дональд и Синдзо. Сделаем альянс еще более великим».
«Погода была очень хорошая, и я благодарен клубу за теплый прием. Нам удалось провести исключительный диалог. На поле для гольфа можно действительно расслабиться и рассказать об истинных намерениях, поэтому мы смогли вдоволь поговорить, иногда вплетая в разговор сложные вопросы», — приводит телеканал NHK комментарий Абэ по поводу игры.
После игры Трамп на вертолете вернулся обратно в Токио, где остановился в отеле «Империал» недалеко от императорского дворца. Вечером он вместе с супругой Меланьей будет ужинать в компании Абэ и его жены Акиэ.
Основные мероприятия в рамках визита пройдут в понедельник. На этот день у Трампа запланированы двусторонние переговоры с Абэ, прием у императора Акихито и императрицы Митико, а также встреча с членами Ассоциации семей японцев, похищенных северокорейскими агентами. Визит продлится до 7 ноября, после чего американский лидер продолжит свое турне по странам Азии, отправившись в Республику Корея.