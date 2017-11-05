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11:59 (мск), источник: Газета.Ру

Смертельный кадр: 7 точек мира, где нельзя делать селфи

Почему в некоторых странах запрещено делать селфи.

Источник: Reuters

С каждым годом все больше и больше людей погибает во время попытки сделать эффектное селфи, что провоцирует власти разных стран на решительные действия. В каких местах планеты официально запрещено фотографировать себя из соображений безопасности — в материале «Газеты.Ru».

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На прошлой неделе восемь человек утонули на филиппинском озере Лагуна-де-Бай неподалеку от города Бинангонан. По версии следствия, причиной трагедии стал тот факт, что большая часть пассажиров перешла на один край лодки, чтобы сделать селфи, в результате чего транспортное средство накренилось и перевернулось.

Если причиной гибели людей действительно стала любовь к селфи, то не исключено, что власти Филиппин могут на законодательном уровне запретить фотографировать себя на фоне Лагуна-де-Бай, чтобы избежать повторения трагедии.

На текущий момент в мире есть несколько мест, где селфи официально запрещены, а виновников ждет крупный денежный штраф.

Диснейленды

Во всех 11 тематических парках Disney, или Диснейлендах, запрещены селфи-палки. Изначально запрет касался только тех, кто пользовался гаджетом во время поездки на аттракционах, но с 2015 года он стал повсеместным.

Источник: AFP 2017
Любой, кто приходит в парк с палкой для селфи, обязан оставить ее на входе в целях безопасности.
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«Мы стараемся обеспечить отличные впечатления для всей семьи, но, к сожалению, селфи-палки стали большой проблемой как для посетителей парка, так и для сотрудников», — прокомментировал представитель компании Disney.

Лазурное побережье

На пляже Гаруп в южно-французской коммуне Антиб есть две зоны, «свободные от селфи». В специально отведенных для этого местах пляжа официально запрещено делать селфи, чтобы не отвлекаться от отдыха.

Гаруп считается одним из лучшим пляжей Лазурного побережья, что заставляет огромное количество людей фотографироваться и тут же выкладывать снимки в социальные сети.

Власти решили бороться с этой проблемой, устроив несколько зон «без хвастунишек», где от отдыхающих требуется наслаждаться отпуском, а не пытаться впечатлить своих друзей и родственников, которые остались дома.

Запрет на селфи на пляже Гаруп вступает в силу только в самый горячий сезон, так что длится всего пару недель августа.

Мумбаи

За период с 2014 по 2016 год во время попытки сфотографировать себя в Индии погибло 76 человек — это рекорд среди всех стран мира.

Это привело к тому, что полиция Мумбаи начала патрулировать наиболее опасные локации, чтобы избежать новых жертв.

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В городе есть 16 точек, в которых запрещено делать селфи, что карается штрафом в £12,50 (примерно 1 тыс. руб.). Запрет распространяется и на береговую линию у океана, на которой нет заграждений — в 2016 году два подростка утонули, пытаясь сфотографироваться у воды.

Кошки Нью-Йорка

Нью-Йорк стал первым американским штатом, запретившим селфи — но только если вы пытаетесь сфотографироваться со львом, тигром или другим крупным хищником семейства кошачьих. Этот закон запрещает прямой контакт между людьми и животными во время выставок, цирковых шоу и других подобных мероприятий.

Запрет якобы обязан своим происхождением большому количеству профильных фото на фоне тигров в приложении для знакомств Tinder. Член Ассамблеи штата Линда Розенталь, предложившая этот законопроект, заявила, что селфи с тиграми провоцирует ненадлежащее обращение с этим редким видом животных.

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По другой версии, закон просто призван защитить как зверей, так и посетителей зоопарков и цирков, которые зачастую не осознают опасности, приближаясь к вольеру с хищником.

Бег быков

В испанском городе Памплона запрещено фотографироваться во время традиционного обычая энсьерро — убегания от выпущенных из загона быков или коров. Под действие этого закона попадают все, кто рискует человеческими жизнями ради фото- или видеосъемки этого процесса.

Штраф за нарушение составляет €3 тыс.

Начиная с 1924 года, во время энсьерро погибло 15 человек, и испанские власти не хотят увеличивать это число, так что запрет кажется оправданным. Тем не менее, в 2014 году был зафиксирован случай, когда неизвестный мужчина намеренно притормозил, чтобы сделать селфи на телефон, и едва не был проткнут рогом бегущего рядом быка.

Источник: Reuters

Полиция объявила смельчака в розыск, но так и не смогла найти его, а фотография, на которой зафиксирован факт правонарушения, мгновенно разлетелась по интернету с подписью «один из лучших примеров человеческой глупости».

Японское метро

В 2015 году в целях безопасности было запрещено использование селфи-палки на тысяче железнодорожных станций Японии, и этому есть как минимум две причины.

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Во-первых, власти указали на тот факт, что многие станции конструировались без учета того, что кто-то будет снимать селфи на платформе, поэтому в некоторых помещениях на потолке могут быть провода. С помощью селфи-палки их довольно легко задеть, в связи с чем возрастает риск электрического удара.

Во-вторых, человек или группа людей, пытающихся найти лучший кадр на станции, представляют угрозу безопасности для себя и других пассажиров, так как они не обращают достаточного внимания на окружающую обстановку и не смогут вовремя среагировать в случае внештатной ситуации.

Южная Корея

Южная Корея пока не запретила селфи, но запретила использование нелицензированных селфи-палок — устройств, которые фиксируют смартфон на расстоянии, а затем удаленно «нажимают» на кнопку затвора с помощью технологии Bluetooth.

Источник: AFP 2017

Власти страны обязали всех производителей палок для селфи с Bluetooth проходить обязательное лицензирование, так как они причисляются к телекоммуникационным устройствам.

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Тем, кто нарушает данный запрет, и продает незарегистрированные селфи-палки, грозит штраф до $3 тыс. или три года лишения свободы.

Неизвестно, что ждет тех, кто будет пойман полицией при использовании таких палок, но вероятно, для нарушителей так же предусмотрена мера ответственности. Причина такого жесткого регулирования кроется в том, что Bluetooth-волны от популярных фотогаджетов могут повлиять на работу других электронных устройств, например, медицинских приборов.

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13 октября© Ньюстюб
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