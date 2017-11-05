Смертельный кадр: 7 точек мира, где нельзя делать селфи
Почему в некоторых странах запрещено делать селфи.
Почему в некоторых странах запрещено делать селфи.
С каждым годом все больше и больше людей погибает во время попытки сделать эффектное селфи, что провоцирует власти разных стран на решительные действия. В каких местах планеты официально запрещено фотографировать себя из соображений безопасности — в материале «Газеты.Ru».
На прошлой неделе восемь человек утонули на филиппинском озере
Если причиной гибели людей действительно стала любовь к селфи, то не исключено, что власти Филиппин могут на законодательном уровне запретить фотографировать себя на фоне
На текущий момент в мире есть несколько мест, где селфи официально запрещены, а виновников ждет крупный денежный штраф.
Диснейленды
Во всех 11 тематических парках Disney, или Диснейлендах, запрещены
«Мы стараемся обеспечить отличные впечатления для всей семьи, но, к сожалению,
Лазурное побережье
На пляже Гаруп в
Гаруп считается одним из лучшим пляжей Лазурного побережья, что заставляет огромное количество людей фотографироваться и тут же выкладывать снимки в социальные сети.
Запрет на селфи на пляже Гаруп вступает в силу только в самый горячий сезон, так что длится всего пару недель августа.
Мумбаи
Это привело к тому, что полиция Мумбаи начала патрулировать наиболее опасные локации, чтобы избежать новых жертв.
В городе есть 16 точек, в которых запрещено делать селфи, что карается штрафом в £12,50 (примерно 1 тыс. руб.). Запрет распространяется и на береговую линию у океана, на которой нет заграждений — в 2016 году два подростка утонули, пытаясь сфотографироваться у воды.
Кошки
Запрет якобы обязан своим происхождением большому количеству профильных фото на фоне тигров в приложении для знакомств Tinder. Член Ассамблеи штата Линда Розенталь, предложившая этот законопроект, заявила, что селфи с тиграми провоцирует ненадлежащее обращение с этим редким видом животных.
По другой версии, закон просто призван защитить как зверей, так и посетителей зоопарков и цирков, которые зачастую не осознают опасности, приближаясь к вольеру с хищником.
Бег быков
В испанском городе Памплона запрещено фотографироваться во время традиционного обычая энсьерро — убегания от выпущенных из загона быков или коров. Под действие этого закона попадают все, кто рискует человеческими жизнями ради фото- или видеосъемки этого процесса.
Начиная с 1924 года, во время энсьерро погибло 15 человек, и испанские власти не хотят увеличивать это число, так что запрет кажется оправданным. Тем не менее, в 2014 году был зафиксирован случай, когда неизвестный мужчина намеренно притормозил, чтобы сделать селфи на телефон, и едва не был проткнут рогом бегущего рядом быка.
Полиция объявила смельчака в розыск, но так и не смогла найти его, а фотография, на которой зафиксирован факт правонарушения, мгновенно разлетелась по интернету с подписью «один из лучших примеров человеческой глупости».
Японское метро
В 2015 году в целях безопасности было запрещено использование
Южная Корея
Южная Корея пока не запретила селфи, но запретила использование нелицензированных
Власти страны обязали всех производителей палок для селфи с Bluetooth проходить обязательное лицензирование, так как они причисляются к телекоммуникационным устройствам.
Неизвестно, что ждет тех, кто будет пойман полицией при использовании таких палок, но вероятно, для нарушителей так же предусмотрена мера ответственности. Причина такого жесткого регулирования кроется в том, что