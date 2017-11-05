Смертельный кадр: 7 точек мира, где нельзя делать селфи

Источник: Reuters

С каждым годом все больше и больше людей погибает во время попытки сделать эффектное селфи, что провоцирует власти разных стран на решительные действия. В каких местах планеты официально запрещено фотографировать себя из соображений безопасности — в материале «Газеты.Ru».

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На прошлой неделе восемь человек утонули на филиппинском озере Лагуна-де-Бай неподалеку от города Бинангонан. По версии следствия, причиной трагедии стал тот факт, что большая часть пассажиров перешла на один край лодки, чтобы сделать селфи, в результате чего транспортное средство накренилось и перевернулось.

Если причиной гибели людей действительно стала любовь к селфи, то не исключено, что власти Филиппин могут на законодательном уровне запретить фотографировать себя на фоне Лагуна-де-Бай, чтобы избежать повторения трагедии.

На текущий момент в мире есть несколько мест, где селфи официально запрещены, а виновников ждет крупный денежный штраф.

Диснейленды

Во всех 11 тематических парках Disney, или Диснейлендах, запрещены селфи-палки. Изначально запрет касался только тех, кто пользовался гаджетом во время поездки на аттракционах, но с 2015 года он стал повсеместным.

Источник: AFP 2017

Любой, кто приходит в парк с палкой для селфи, обязан оставить ее на входе в целях безопасности.

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«Мы стараемся обеспечить отличные впечатления для всей семьи, но, к сожалению, селфи-палки стали большой проблемой как для посетителей парка, так и для сотрудников», — прокомментировал представитель компании Disney.

Лазурное побережье

На пляже Гаруп в южно-французской коммуне Антиб есть две зоны, «свободные от селфи». В специально отведенных для этого местах пляжа официально запрещено делать селфи, чтобы не отвлекаться от отдыха.

Гаруп считается одним из лучшим пляжей Лазурного побережья, что заставляет огромное количество людей фотографироваться и тут же выкладывать снимки в социальные сети.

Власти решили бороться с этой проблемой, устроив несколько зон «без хвастунишек», где от отдыхающих требуется наслаждаться отпуском, а не пытаться впечатлить своих друзей и родственников, которые остались дома.

Запрет на селфи на пляже Гаруп вступает в силу только в самый горячий сезон, так что длится всего пару недель августа.

Мумбаи

За период с 2014 по 2016 год во время попытки сфотографировать себя в Индии погибло 76 человек — это рекорд среди всех стран мира.

Это привело к тому, что полиция Мумбаи начала патрулировать наиболее опасные локации, чтобы избежать новых жертв.

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В городе есть 16 точек, в которых запрещено делать селфи, что карается штрафом в £12,50 (примерно 1 тыс. руб.). Запрет распространяется и на береговую линию у океана, на которой нет заграждений — в 2016 году два подростка утонули, пытаясь сфотографироваться у воды.

Кошки Нью-Йорка

Нью-Йорк стал первым американским штатом, запретившим селфи — но только если вы пытаетесь сфотографироваться со львом, тигром или другим крупным хищником семейства кошачьих. Этот закон запрещает прямой контакт между людьми и животными во время выставок, цирковых шоу и других подобных мероприятий.

Запрет якобы обязан своим происхождением большому количеству профильных фото на фоне тигров в приложении для знакомств Tinder. Член Ассамблеи штата Линда Розенталь, предложившая этот законопроект, заявила, что селфи с тиграми провоцирует ненадлежащее обращение с этим редким видом животных.

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По другой версии, закон просто призван защитить как зверей, так и посетителей зоопарков и цирков, которые зачастую не осознают опасности, приближаясь к вольеру с хищником.

Бег быков

В испанском городе Памплона запрещено фотографироваться во время традиционного обычая энсьерро — убегания от выпущенных из загона быков или коров. Под действие этого закона попадают все, кто рискует человеческими жизнями ради фото- или видеосъемки этого процесса.

Штраф за нарушение составляет €3 тыс.

Начиная с 1924 года, во время энсьерро погибло 15 человек, и испанские власти не хотят увеличивать это число, так что запрет кажется оправданным. Тем не менее, в 2014 году был зафиксирован случай, когда неизвестный мужчина намеренно притормозил, чтобы сделать селфи на телефон, и едва не был проткнут рогом бегущего рядом быка.

Источник: Reuters

Полиция объявила смельчака в розыск, но так и не смогла найти его, а фотография, на которой зафиксирован факт правонарушения, мгновенно разлетелась по интернету с подписью «один из лучших примеров человеческой глупости».

Японское метро

В 2015 году в целях безопасности было запрещено использование селфи-палки на тысяче железнодорожных станций Японии, и этому есть как минимум две причины.

Во-первых, власти указали на тот факт, что многие станции конструировались без учета того, что кто-то будет снимать селфи на платформе, поэтому в некоторых помещениях на потолке могут быть провода. С помощью селфи-палки их довольно легко задеть, в связи с чем возрастает риск электрического удара.

Во-вторых, человек или группа людей, пытающихся найти лучший кадр на станции, представляют угрозу безопасности для себя и других пассажиров, так как они не обращают достаточного внимания на окружающую обстановку и не смогут вовремя среагировать в случае внештатной ситуации.

Южная Корея

Южная Корея пока не запретила селфи, но запретила использование нелицензированных селфи-палок — устройств, которые фиксируют смартфон на расстоянии, а затем удаленно «нажимают» на кнопку затвора с помощью технологии Bluetooth.

Источник: AFP 2017

Власти страны обязали всех производителей палок для селфи с Bluetooth проходить обязательное лицензирование, так как они причисляются к телекоммуникационным устройствам.

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Тем, кто нарушает данный запрет, и продает незарегистрированные селфи-палки, грозит штраф до $3 тыс. или три года лишения свободы.