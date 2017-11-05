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12:17 (мск), источник: БЕЛТА

В России вступили в силу новые правила провоза ручной клади в самолете

Согласно новым правилам, норма провоза ручной клади составляет не менее 5 кг. Это означает, что авиакомпания обязана принять на борт ручную кладь размером до 5 кг, но по желанию перевозчика граница может быть смещена в сторону увеличения.

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменения в Федеральные авиационные правила, сокращающие минимальный вес ручной клади, которую можно провезти бесплатно, с 10 до 5 кг, вступили в силу 5 ноября в России. Также в правила добавляется понятие ручной клади, сообщают информагентства.

Ранее в РФ был принят закон, позволяющий авиаперевозчикам продавать билеты по безбагажным тарифам. Таким образом, они могут предложить пассажирам невозвратные билеты, в которые не входит норма бесплатного багажа, однако провоз ручной клади по-прежнему включен. Бесплатный багаж остается обязательным условием только для возвратных тарифов и он должен быть не менее 10 кг весом.

Как информирует ТАСС, согласно новым правилам, норма провоза ручной клади составляет не менее 5 кг. Это означает, что авиакомпания обязана принять на борт ручную кладь размером до 5 кг, но по желанию перевозчика граница может быть смещена в сторону увеличения. Так, например, некоторые компании отмечали, что намерены сохранить действующие нормы провоза ручной клади — до 10 кг.

Кроме того, сократился список бесплатных для перевозки предметов (сверх ручной клади). Ранее в него входили 16 наименований, в том числе дамская сумочка или портфель, папка для бумаг, зонтик, трость, букет цветов, верхняя одежда, книги или журналы, мобильный телефон, фотоаппарат, видеокамера, ноутбук, костюм в портпледе, детская люлька, костыли, складная коляска.

Сейчас из перечня исключены ноутбук, мобильный телефон и зонт. В Минтрансе это объяснили возможностью убрать эти предметы в сумку. Зато в списке появился рюкзак.

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