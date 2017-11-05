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13:05 (мск), источник: Вести - Калининград

В Калининграде возможны перерывы в теле- и радиотрансляции

В ноябре в Калининграде возможны кратковременные перерывы в теле- и радиотрансляции. Это связано с ремонтом металлоконструкций телевизионной мачты. Работы будут с 7 по 30 ноября.

Источник: Вести - Калининград

По информации областного агентства по развитию связи и массовых коммуникаций, согласованные с вещателями кратковременные остановки размещённых на башне технических средств, планируется производить в рабочие дни с 9 до 17 часов.

В связи с этим, в указанное время возможны кратковременные перебои в трансляции теле- и радиопрограмм первого мультиплекса РТРС-1 (47 ТВК), второго мультиплекса РТРС-2 (30 ТВК), ТК «Первый канал» (4 ТВК), ТК «Россия-1» (12 ТВК), ТК «Петербург — 5 канал» (9 ТВК), РК «Радио России» (103,9 МГц), РК «Маяк» (102,5 МГц), РК «Вести ФМ» (95,1 МГц). Общая продолжительность остановок вещания в ноябре не превысит 30 часов.

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