В Калининграде возможны перерывы в теле- и радиотрансляции

В Калининграде возможны перерывы в теле- и радиотрансляции

В ноябре в Калининграде возможны кратковременные перерывы в теле- и радиотрансляции. Это связано с ремонтом металлоконструкций телевизионной мачты. Работы будут с 7 по 30 ноября.