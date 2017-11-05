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12:09 (мск), источник: Publika.md

В столице задержали нетрезвого водителя, который ехал на угнанном автомобиле

Минувшей ночью в столице задержали 19-летнего угонщика. Его заметили на перекрестке улиц Негруци и Гагарина, когда он превысил скорость движения, в после задержания выяснилось, что водитель пьян, а машина украдена.

Источник: Publika.md

«На круговой развязке Негруци и Гагарина мы заметили автомобиль VAZ, который двигался с превышением допустимой скорости и выключенными фарами. На перекрёстке улиц Измаильской с Каля Басарабией ему перекрыли дорогу. В машине были двое, они попытались скрыться. Водителя задержали. Окно с его стороны было разбито, то есть они угнали транспортное средство», — cообщил патрульный инспектор Андрй Путин.

Алкотест показал, что вор-лихач был пьян.

Юноша — уроженец села Глинжены Фалештского района — настаивает, что не угонял автомобиль.

«Я ничего не угонял, поэтому молчу. Если бы украл, то сказал бы. А раз не брал, то, как уже говорил, и отвечать не стану».

По словам владельца машины, об угоне ему сообщили полицейские, которые позвонили ночью.

Подозреваемому грозит до 27 тысяч леев штрафа или до трех лет лишения свободы.

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