В столице задержали нетрезвого водителя, который ехал на угнанном автомобиле

«На круговой развязке Негруци и Гагарина мы заметили автомобиль VAZ, который двигался с превышением допустимой скорости и выключенными фарами. На перекрёстке улиц Измаильской с Каля Басарабией ему перекрыли дорогу. В машине были двое, они попытались скрыться. Водителя задержали. Окно с его стороны было разбито, то есть они угнали транспортное средство», — cообщил патрульный инспектор Андрй Путин.



Алкотест показал, что вор-лихач был пьян.



Юноша — уроженец села Глинжены Фалештского района — настаивает, что не угонял автомобиль.



«Я ничего не угонял, поэтому молчу. Если бы украл, то сказал бы. А раз не брал, то, как уже говорил, и отвечать не стану».



По словам владельца машины, об угоне ему сообщили полицейские, которые позвонили ночью.



Подозреваемому грозит до 27 тысяч леев штрафа или до трех лет лишения свободы.