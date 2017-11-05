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12:29 (мск), источник: Sputnik.by

Андрис Лиепа привезет в Минск «Русские сезоны» и Нино Ананиашвили

В Большом театре Беларуси пройдет творческий вечер народного артиста России Андриса Лиепы — «Дягилев гала», для участия в котором приедет звезда мирового балета Нино Ананиашвили.

Источник: Sputnik.by

Андрис Лиепа покажет в Минске три одноактных балета из знаменитых «Русских сезонов» Сергея Дягилева — «Жар-птица», «Шехеразада», «Видение розы». 26 ноября на сцене Национального академического Большого театра оперы и балета состоится творческий вечер Дягилев гала.

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«Русские сезоны» — прекрасные и неизвестные

Более двадцати лет народный артист России Андрис Лиепа занимается возрождением балетов из знаменитых «Русских сезонов» Сергея Дягилева.

Сто лет назад они имели ошеломительный успех в Париже, Лондоне, Риме и других крупнейших европейских столицах. В начале XX века русские танцовщики Вацлав Нижинский и Тамара Карсавина, балетмейстер Михаил Фокин и художники Лев Бакст, Валентин Серов, Александр Бенуа покорили своим искусством Европу.

К сожалению, широкой известности в России они не получили — из-за революции все создатели «Русских сезонов» вынуждены были эмигрировать.

Явление Дягилева на отечественной сцене

В 1993 году Андрис Лиепа начал возрождение трех жемчужин «Русских сезонов» — балетов «Шехеразада», «Петрушка» и «Жар-птица».

Восстановленные балеты вошли в фильм «Возвращение Жар-птицы», в котором Андрис Лиепа выступил в роли режиссера-постановщика, продюсера, а также исполнил главные партии во всех трех постановках. Впоследствии фильм получил призы на престижных кинофестивалях в России, Америке, Франции.

В 2005 году Андрис Лиепа представил зрителям новый проект «Русские сезоны XXI век», включающий как реконструированные и восстановленные спектакли, так и достижения современной российской культуры.

На белорусской сцене в разные годы Андрис Лиепа поставил три балета из «Русских сезонов» — «Шехеразаду», «Тамар» и «Жар-птицу».

На творческом вечере в белорусском Большом театре будут представлены два из них, а также балет «Видение розы», который был поставлен в белорусском Большом театре хореографом Раду Поклитару.

Нино Ананиашвили выступит в Большом

Творческий вечер Андриса Лиепы в Минске порадует зрителей букетом известных имен. Жар-птицу в одноименном балете Игоря Стравинского будет танцевать заслуженная артистка России Александра Тимофеева — прима-балерина театра «Кремлевский балет».

Многие годы Нино Ананиашвили и Андрис Лиепа были солистами Большого театра России.

Партию Ивана-царевича исполнит Давид Ананиашвили — молодой танцовщик Грузинского балета, однофамилец несравненной Нино Ананиашвили.

Сама Нино, суперзвезда мирового балета, также выйдет в этот вечер на сцену в балете «Видение розы» Карла Марии фон Вебера.

Она приезжает в Минск специально на творческий вечер Андриса Лиепы, ее многолетнего партнера по сцене. В спектакле «Видение розы» вместе с ней будет танцевать молодой премьер Большого театра России Якопо Тисси — в недавнем прошлом солист Венского государственного балета и театра «Ла Скала».

Андрис Лиепа более двадцати лет занимается возрождением балетов из знаменитых «Русских сезонов» Сергея Дягилева Сказки «Шахерезады».

Следующий шедевр, который будет показан в рамках творческого вечера, — балет «Шехеразада», который потряс в свое время Париж. В 1910 году парижане увидели спектакль по мотивам арабских сказок «Тысяча и одна ночь», и его успех положил начало популярности «Русских сезонов». В спектакле, который будет показан на белорусской сцене, главные партии исполнят первая солистка балетной труппы Михайловского театра, выпускница Белорусского хореографического колледжа Алиса Содолева и Бахтияр Адамжан — один из ведущих танцовщиков из Казахстана, ведущий солист балета «Астана опера».

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