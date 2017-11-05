До 12 градусов тепла прогнозируется в Беларуси 6 ноября
Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер южный порывистый.
Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер южный порывистый.
5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 12 градусов тепла прогреется воздух в Беларуси днем 6 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер южный порывистый.
Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до 1−7 градусов выше нуля, во второй половине дня воздух прогреется до плюс 6−12 градусов.