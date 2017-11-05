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12:16 (мск), источник: БЕЛТА

До 12 градусов тепла прогнозируется в Беларуси 6 ноября

Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер южный порывистый.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +12° 100% 766 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: БЕЛТА

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 12 градусов тепла прогреется воздух в Беларуси днем 6 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер южный порывистый.

Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до 1−7 градусов выше нуля, во второй половине дня воздух прогреется до плюс 6−12 градусов.

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