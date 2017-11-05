До 12 градусов тепла прогнозируется в Беларуси 6 ноября

Источник: БЕЛТА

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 12 градусов тепла прогреется воздух в Беларуси днем 6 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер южный порывистый.