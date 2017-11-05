Странное явление обнаружили после трагедии на перевале Дятлова

Источник: Nur.kz

Мастер спорта международного класса Рудольф Седов рассказал о том, как принимал участие в поисках туристов группы Игоря Дятлова, погибших на горном перевале зимой 1959 года, пишет «Комсомольская правда».

Седов рассказал, что был на перевале в конце марта. По его словам, до них нашли пять трупов, и все были уверенны, что остальные тоже мертвы. Но вот в официальные причины произошедшего не верили.

«Кто-то подкинул мысль, что это какие-то испытания были. Эта версия казалась нам более правдивой. И мы поверили в нее еще больше, когда сами увидели в небе огненные шары», — поведал современник дятловцев.

Седов говорит, что ночью 31 марта они проснулись от крика товарища.

«Выскочили из палатки в носках. Думали, что на него манси напали. Но увидели в небе огромный шар, похожий на луну. Он двигался по небосклону достаточно быстро. И в середине него горела яркая звездочка. Прошло несколько минут, шар потух и скрылся.

Мы вернулись в палатку и вновь заспорили о версиях гибели группы. После этого явления многие из нас поверили в техногенные испытания. На следующий день из Ивделя прилетел какой-то начальник и потребовал от нас неразглашения того, что мы видели, — говорит мужчина.

По его словам, за 10 дней они так никого не нашли. Сами поиски велись так: группа поисковиков шла шеренгой, и они щупами прокалывали снег — если щуп на что-то натыкался, нужно было раскапывать снег.

«Я все время боялся, что вдруг на чье-нибудь тело наткнусь. Страшно казалось», — признается Седов.

Он также поделился, что во время поисков была замечена одна аномалия.

«Там, в месте поисков, чуть дальше по склону было большое обледенелое пространство. Лед сверкал на солнце. Нам объяснили, что это радиационное таяние, обычное, мол, в горах.

Ну, я, кстати говоря, сколько ходил по этим горам, а это десятки лет, никогда ничего подобного не видел. Это могло быть, на мой взгляд, какое-то тепловое воздействие. И самое интересное, что нас туда не пускали. Сказали: «Там проверено все. Не ходите», — рассказал мужчина.

Он отметил, что эта наледь была в 400-х метрах от места поисков, ближе к Отортену.

Напомним, зимой 1959 года на севере Свердловской области пропали девять туристов, отправившиеся в поход под руководством выпускника Уральского политехнического института Игоря Дятлова.

Следствие установило, что среди ночи они по неясным причинам разрезали палатку и убежали в лес без верхней одежды и обуви. Шестеро умерли от переохлаждения, а у троих обнаружили смертельные травмы.