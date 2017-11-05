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12:11 (мск), источник: Publika.md

Apă-Canal Chişinău: Более 80% колодезной воды в стране не соответствует санитарным нормам

Более 80% колодезной воды в стране не соответствует санитарным нормам. Непригодно для питья и 60% родниковой воды.

Источник: Publika.md

Более 80% колодезной воды в стране не соответствует санитарным нормам. Непригодно для питья и 60% родниковой воды. Таковы даные исследования, которое провел Apă-Canal Chişinău.

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Эксперты взяли пробы воды из восьмисот источников. Как выяснилось, хуже всего обстоят дела в Фалештском, Теленештском, Криулянском и Унгенском районах.

Мария Макарова из Фалешт пользуется водой из этого колодца почти полвека.

«Никогда не проверяла её качество, но хотела бы. Хотя чай и кофе получаются вкусными», — сказала жительница Фэлешт Мария Макаров.

Многие перед потреблением воду кипятят — чтобы сократить уровень содержания солей.

«Скидываемся, собираем 600 леев и нанимаем специалистов по чистке колодцев. Я это воду пью нечасто, чай завариваю на воде из-под крана, на ней же готовлю».

«По-моему, колодезная тоже хорошая. Но мы её кипятим, потому что врачи говорят, что вода плохая. Колодец обязательно надо чистить».

В Фэлештском центре здоровья настаивают, что колодезная вода непригодна для питья.

«Мы даже не называем её питьевой. Содержащийся в ней фтор портит зубы, они становятся коричневыми. Вода жёсткая из-за высокого содержания солей. Они провоцируют сердечно-сосудистые заболевания и высокое артериальное давление», — сказал
глава Фэлештского ЦОЗ Николай Талмач.

Согласно официальной статистике, к водопроводу в нашей стране подключено более 40% населённых пунктов.

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