Apă-Canal Chişinău: Более 80% колодезной воды в стране не соответствует санитарным нормам

Эксперты взяли пробы воды из восьмисот источников. Как выяснилось, хуже всего обстоят дела в Фалештском, Теленештском, Криулянском и Унгенском районах.



Мария Макарова из Фалешт пользуется водой из этого колодца почти полвека.



«Никогда не проверяла её качество, но хотела бы. Хотя чай и кофе получаются вкусными», — сказала жительница Фэлешт Мария Макаров.



Многие перед потреблением воду кипятят — чтобы сократить уровень содержания солей.



«Скидываемся, собираем 600 леев и нанимаем специалистов по чистке колодцев. Я это воду пью нечасто, чай завариваю на воде из-под крана, на ней же готовлю».



«По-моему, колодезная тоже хорошая. Но мы её кипятим, потому что врачи говорят, что вода плохая. Колодец обязательно надо чистить».



В Фэлештском центре здоровья настаивают, что колодезная вода непригодна для питья.



«Мы даже не называем её питьевой. Содержащийся в ней фтор портит зубы, они становятся коричневыми. Вода жёсткая из-за высокого содержания солей. Они провоцируют сердечно-сосудистые заболевания и высокое артериальное давление», — сказал

глава Фэлештского ЦОЗ Николай Талмач.



Согласно официальной статистике, к водопроводу в нашей стране подключено более 40% населённых пунктов.