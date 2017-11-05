Чемпионат страны по маунтинбайку проходит в парке Валя Морилор

«Здесь рваный темп, рваные нагрузки. Здесь на подъёме пульс может подняться до 180, в зависимости от возраста до 200 ударов в минуту. И по прямой 130−120. На шоссейной гонке скачок пульсов чуть поменьше, там нагрузка не такая».



Правила гонки просты — спортсмены стартуют вместе, побеждает тот, кто первым доберется до финиша. Дистанция — шесть кругов по парку, то есть 25 километров. Спортсмены говорят, многое зависит от велосипеда.



«Если велосипед весит до 9 килограмм — горный велосипед, то, о чем мы сегодня говорим — до 9 килограмм это уже считается хороший вес. Бывает конечно 8,2−8,3, но это уже и не нужно для нашего уровня. Как я говорю, для начала сбрось с себя килограммов пять, потом придирайся к велосипеду».



В субботнем заезде приняли участие около 80 спортсменов.