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12:13 (мск), источник: Publika.md

Чемпионат страны по маунтинбайку проходит в парке Валя Морилор

Крутые подъёмы и спуски по скользкой глине и камням. Сохранять сдержанность здесь сложно даже самым опытным.

Источник: Publika.md

В столичном парке Валя Морилор в эти выходные проходит чемпионат страны по маунтинбайку. Трасса, по словам участников, сложная.

«Много корней, поворотов и так далее. Много сложных таких техничных участков».

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«Здесь рваный темп, рваные нагрузки. Здесь на подъёме пульс может подняться до 180, в зависимости от возраста до 200 ударов в минуту. И по прямой 130−120. На шоссейной гонке скачок пульсов чуть поменьше, там нагрузка не такая».

Правила гонки просты — спортсмены стартуют вместе, побеждает тот, кто первым доберется до финиша. Дистанция — шесть кругов по парку, то есть 25 километров. Спортсмены говорят, многое зависит от велосипеда.

«Если велосипед весит до 9 килограмм — горный велосипед, то, о чем мы сегодня говорим — до 9 килограмм это уже считается хороший вес. Бывает конечно 8,2−8,3, но это уже и не нужно для нашего уровня. Как я говорю, для начала сбрось с себя килограммов пять, потом придирайся к велосипеду».

В субботнем заезде приняли участие около 80 спортсменов.

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