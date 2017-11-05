Новый стакан превращает воду в вино

Как только жидкость выливается в специальный стакан, человек может начать экспериментировать с ее цветом, вкусом и запахом. Светодиоды меняют цвет напитка. Стимулирующие язык электроды на краях стакана могут сделать напиток сладким, соленым или горьким. Особая трубка в стакане выпускает газы с различными запахами, например, запахом лайма.