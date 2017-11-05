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15:06 (мск), источник: Индикатор

Новый стакан превращает воду в вино

Ученые из Национального университета Сингапура разработали Vocktail — стакан, который меняет вкус и аромат налитого в него напитка, обманывая рецепторы людей. С подробностями можно ознакомиться в MM «17 Proceedings of the 2017 ACM on Multimedia Conference.

Как только жидкость выливается в специальный стакан, человек может начать экспериментировать с ее цветом, вкусом и запахом. Светодиоды меняют цвет напитка. Стимулирующие язык электроды на краях стакана могут сделать напиток сладким, соленым или горьким. Особая трубка в стакане выпускает газы с различными запахами, например, запахом лайма.

Так ученые успешно создали цифровой лимонад. Виртуальные напитки заставляют человека думать, что вместо воды он пьет что-то сладкое и вкусное, становясь альтернативой калорийным газированным напиткам. Специальное приложение позволяет потребителям делиться своими любимыми рецептами виртуальных коктейлей с другими.

Ученые уверены, что Vocktail станет неотъемлемой часть развивающегося рынка виртуальной реальности, которая позволяет человеку при минимальных затратах испытать любые ощущения.

Ранее исследователи создали технологию, которая позволит побывать на концерте в Нотр-Дам, не выходя из дома.

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