Новый стакан превращает воду в вино

Как только жидкость выливается в специальный стакан, человек может начать экспериментировать с ее цветом, вкусом и запахом. Светодиоды меняют цвет напитка. Стимулирующие язык электроды на краях стакана могут сделать напиток сладким, соленым или горьким. Особая трубка в стакане выпускает газы с различными запахами, например, запахом лайма.
Так ученые успешно создали цифровой лимонад. Виртуальные напитки заставляют человека думать, что вместо воды он пьет что-то сладкое и вкусное, становясь альтернативой калорийным газированным напиткам. Специальное приложение позволяет потребителям делиться своими любимыми рецептами виртуальных коктейлей с другими.
Ученые уверены, что Vocktail станет неотъемлемой часть развивающегося рынка виртуальной реальности, которая позволяет человеку при минимальных затратах испытать любые ощущения.
Ранее исследователи создали технологию, которая позволит побывать на концерте в Нотр-Дам, не выходя из дома.