Прокуратура РТ сделала заявление по поводу изучения татарского языка
Прокуратура Татарстана опубликовала
Прокуратура Татарстана опубликовала
«Установление в качестве обязательного для изучения государственного языка республики (татарского — прим. авт.) не соответствует закону и федеральным образовательным стандартам Министерства образования и науки России», — говорится в сообщении.
Более того, эти рекомендации нарушают принцип автономности школ, заявили в прокуратуре РТ, а значит, регионально минобрнауки вышло за пределы своей компетенции.
Прокуратура РТ уже подготовила в адрес
«В дальнейшем собранные материалы будут направлены в уполномоченные следственные органы для принятия решения в рамках
Отметим, что это первое официальное заявление республиканской прокуратуры по поводу ситуации с изучением татарского языка. Между тем, методических рекомендаций в открытом доступе нет.
Напомним, Госсовет РТ 8 ноября планировал рассмотреть «языковой вопрос».