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13:00 (мск), источник: АиФ Казань

Прокуратура РТ сделала заявление по поводу изучения татарского языка

Прокуратура Татарстана опубликовала пресс-релиз, в котором заявила о том, что методические рекомендации, выпущенные Минобрнауки РТ 3 ноября с примерными вариантами учебных планов для школ Татарстана не соответствуют федеральному законодательству.

Источник: Аргументы и факты

«Установление в качестве обязательного для изучения государственного языка республики (татарского — прим. авт.) не соответствует закону и федеральным образовательным стандартам Министерства образования и науки России», — говорится в сообщении.

Более того, эти рекомендации нарушают принцип автономности школ, заявили в прокуратуре РТ, а значит, регионально минобрнауки вышло за пределы своей компетенции.

Прокуратура РТ уже подготовила в адрес Премьер-министра РТ Алексея Песошина представление о незамедлительном отзыве методических рекомендации и привлечении к дисциплинарной ответственности виновных сотрудников минобрнауки РТ. Проводится проверка.

«В дальнейшем собранные материалы будут направлены в уполномоченные следственные органы для принятия решения в рамках уголовно-процессуального законодательства. Неправомерное вмешательство в деятельность образовательных организаций и воспрепятствование деятельности органов прокуратуры является категорически недопустимым, каждому подобному факту будет дана принципиальная правовая оценка», сообщается в пресс-релизе.

Отметим, что это первое официальное заявление республиканской прокуратуры по поводу ситуации с изучением татарского языка. Между тем, методических рекомендаций в открытом доступе нет.

Напомним, Госсовет РТ 8 ноября планировал рассмотреть «языковой вопрос».

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