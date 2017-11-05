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13:53 (мск), источник: Tengrinews

Федерация футбола Казахстана cменила название и логотип

Федерация футбола Казахстана объявила о ребрендинге. Информация об этом была опубликована на сайте федерации kff.kz, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Отмечается, что ребрендинг предусматривает изменение дизайна логотипа и смену названия Федерации. Решение о переименовании было принято в октябре этого года в Астане на ежегодной XV Конференции Федерации футбола Казахстана.

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«Федерация футбола Казахстана переименована в Казахстанскую федерацию футбола, сокращенное наименование изменено на КФФ», — сообщается на сайте.

Кроме того, изменения затронули и логотип Казахстанской федерации футбола.

«Он стал современным и лаконичным. Кардинальным изменениям подверглось исключительно наименование. Полное название в логотипе изменено на КФФ, что позволило сделать его более выразительным и применимым на международном уровне», — отмечается в информации.

При этом фирменные цвета и основные элементы остались прежними: орел (символ свободы и независимости), мяч (футбол) и солнце (позитивный и оптимистичный взгляд). До конца 2017 года будет осуществлен постепенный переход на новый фирменный стиль.

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