Федерация футбола Казахстана cменила название и логотип
Федерация футбола Казахстана объявила о ребрендинге. Информация об этом была опубликована на сайте федерации kff.kz, передает Tengrinews.kz.
Федерация футбола Казахстана объявила о ребрендинге. Информация об этом была опубликована на сайте федерации kff.kz, передает Tengrinews.kz.
Отмечается, что ребрендинг предусматривает изменение дизайна логотипа и смену названия Федерации. Решение о переименовании было принято в октябре этого года в Астане на ежегодной XV Конференции Федерации футбола Казахстана.
«Федерация футбола Казахстана переименована в Казахстанскую федерацию футбола, сокращенное наименование изменено на КФФ», — сообщается на сайте.
Кроме того, изменения затронули и логотип Казахстанской федерации футбола.
«Он стал современным и лаконичным. Кардинальным изменениям подверглось исключительно наименование. Полное название в логотипе изменено на КФФ, что позволило сделать его более выразительным и применимым на международном уровне», — отмечается в информации.
При этом фирменные цвета и основные элементы остались прежними: орел (символ свободы и независимости), мяч (футбол) и солнце (позитивный и оптимистичный взгляд). До конца 2017 года будет осуществлен постепенный переход на новый фирменный стиль.