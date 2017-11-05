Школьница из Петербурга, которую удерживают в Турции, вернется домой

Отец 15-летней петербургской школьницы Надежды, который удерживает ее в Турции, готов разрешить дочери вернуться на родину. Он последует за ней, чтобы уже в России отстоять свои родительские права.

Пресс-служба аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге сообщает, что сейчас мужчина оформляет нужные документы. Он намерен доказать в российском суде право на воспитание дочери. Обмбудсмен по правам ребенка Светлана Агапитова обратила внимание на эту ситуацию, после опубликования скандального видео. В нем девочка просит о помощи своих родственников в России. Она сообщает, что отец применяет к ней физическую силу. Школьница грозилась совершить самоубийство, если ее не заберут обратно в Россию.