Школьница из Петербурга, которую удерживают в Турции, вернется домой

Отец 15-летней петербургской школьницы Надежды, который удерживает ее в Турции, готов разрешить дочери вернуться на родину. Он последует за ней, чтобы уже в России отстоять свои родительские права.
Пресс-служба аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге сообщает, что сейчас мужчина оформляет нужные документы. Он намерен доказать в российском суде право на воспитание дочери. Обмбудсмен по правам ребенка Светлана Агапитова обратила внимание на эту ситуацию, после опубликования скандального видео. В нем девочка просит о помощи своих родственников в России. Она сообщает, что отец применяет к ней физическую силу. Школьница грозилась совершить самоубийство, если ее не заберут обратно в Россию.
В августе 2017 года бабушка и тетя Надежды обратились в приемную Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге. Они сообщили, что девочка не может вернуться домой из Турции, где проживает ее отец. Разногласия начались после того, как мужчина выяснил, что ребенка воспитывали не по традициям ислама. Бабушка, с которой девочка проживала после смерти матери, обещала ему следить за воспитанием внучки. Тем не менее, отец категорически против возвращения ребенка в семью.