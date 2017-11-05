Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Врачей больше не будут штрафовать за плохой почерк
МВФ выдвинул новые требования к Украине для выдачи ей транша
Какой сахар ни в коем случае нельзя покупать
В Кремле ответили на предложение Кадырова захоронить Ленина
Сергей Шнуров эпохи Возрождения: оперный хайп в Мариинке Фронтмен «Ленинграда» сыграл главного героя в опере про итальянского скульптора и ювелира Бенвенуто Челлини
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
НАТО пытается лишить РФ «Искандеров»: СМИ назвали причины
Сняли удар Ту-22М3 по террористам: вид из люка
79-летняя Джейн Фонда надела полупрозрачное платье (фото)
Поклонники сравнили Тину Канделаки с Пенелопой Крус (фото)
В Минобрнауки вспыхнул скандал из-за слова «презерватив»
Болезнь Альцгеймера может зарождаться за пределами мозга
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
14:21 (мск), источник: Комсомольская правда

Школьница из Петербурга, которую удерживают в Турции, вернется домой

Ее отец будет бороться за родительские права.

Отец 15-летней петербургской школьницы Надежды, который удерживает ее в Турции, готов разрешить дочери вернуться на родину. Он последует за ней, чтобы уже в России отстоять свои родительские права.

Пресс-служба аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге сообщает, что сейчас мужчина оформляет нужные документы. Он намерен доказать в российском суде право на воспитание дочери. Обмбудсмен по правам ребенка Светлана Агапитова обратила внимание на эту ситуацию, после опубликования скандального видео. В нем девочка просит о помощи своих родственников в России. Она сообщает, что отец применяет к ней физическую силу. Школьница грозилась совершить самоубийство, если ее не заберут обратно в Россию.

В августе 2017 года бабушка и тетя Надежды обратились в приемную Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге. Они сообщили, что девочка не может вернуться домой из Турции, где проживает ее отец. Разногласия начались после того, как мужчина выяснил, что ребенка воспитывали не по традициям ислама. Бабушка, с которой девочка проживала после смерти матери, обещала ему следить за воспитанием внучки. Тем не менее, отец категорически против возвращения ребенка в семью.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 «12 лет ада»: Друг Брэда Питта рассказал об ужасах брака с Анджелиной Джоли
Россиянка и украинка подружились на конкурсе «Мисс Мира-2017»
Трамп рассчитывает на помощь Путина по КНДР
Нетаньяху рассказал, что означает отставка премьера Ливана
СМИ: жертвами взрыва вблизи Дейр-эз-Зора стали 100 человек
Сборная России по футболу представила форму команды на ЧМ-2018
Российские туристы сообщили о разрушениях на курорте Нячанг
В Саудовской Аравии по обвинению в коррупции задержали принцев
Трамп и Абэ сыграли партию в гольф
Спорт
Бивол-хайп. Сорвать банк в Монако Россиянин Дмитрий Бивол успешно защитил титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Анимодзи-караоке стало одной из самых востребованных функций iPhone X Множество людей, купивших себе смартфон за почти 90 тысяч рублей используют его, чтобы выкладывать в сеть поющих животных
Кино
Павлу Прилучному — 30: за что мы его любим 5 ноября главный «мажор» страны отмечает юбилей. Поздравляем актера и объясняем феномен повальной любви к нему.
Недвижимость
Министерства поднимутся на IQ
Ставки по ипотеке падают
20 самых недорогих районов Москвы
Как менялся покупатель московского жилья
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
49-летняя Валерия отказалась помогать своим детям Певица учит наследников самостоятельности.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь