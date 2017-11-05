Британский пес пригнал стадо овец хозяйке на кухню

Как рассказала владелица собаки The Telegraph, в тот день она занималась домашними делами на кухне и вдруг услышала странные звуки. Обернувшись, она увидела перед собой девять овец и довольного пса, который привел их.

Оказалось, что задняя дверь в доме была открыта, и Рокки воспользовался этой возможностью, чтобы порадовать хозяев. В результате женщине пришлось самой выгонять животных на улицу и наводить в доме порядок после неожиданного нашествия.