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13:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Британский пес пригнал стадо овец хозяйке на кухню

Британский пес по кличке Рокки пригнал стадо овец прямо на кухню в дом своих хозяев. Жена фермера запечатлела инцидент на видео и поделилась роликом на своей странице в Facebook.

Как рассказала владелица собаки The Telegraph, в тот день она занималась домашними делами на кухне и вдруг услышала странные звуки. Обернувшись, она увидела перед собой девять овец и довольного пса, который привел их.

Во время загрузки произошла ошибка.

Оказалось, что задняя дверь в доме была открыта, и Рокки воспользовался этой возможностью, чтобы порадовать хозяев. В результате женщине пришлось самой выгонять животных на улицу и наводить в доме порядок после неожиданного нашествия.

В марте итальянские фермеры из регионов, пострадавших от землетрясения, пришли на протест в Риме в компании овец. В руках земледельцы держали плакаты с лозунгами «Где же обещанные стойла?» и «Меньше болтовни, больше стойл!».

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