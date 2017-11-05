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13:48 (мск), источник: Комсомольская правда

В Бахчисарае в честь погибшего летчика Николая Евграфова назовут улицу

Обломки пилотируемого им самолета удалось обнаружить этим летом благодаря документальным хроникам немецкого фильма.

Он не верил, что спустя столько лет будет находиться на том месте, где солдаты Вермахта подбили самолет героического родственника.

Долгие годы 82-летний Дмитрий Соснин, профессор московского университета искал сведения о своем погибшем в годы Великой Отечественной войны дяде, которого немцы называли «злодеем» за количество подбитых вражеских самолетов. И вот недавно племянник летчика Николая Евграфова прилетел из Москвы в Севастополь, чтобы почтить память дяди, возложить цветы к памятнику, установленному на месте, где разбился ИЛ-2.

Именно благодаря поисковикам и членам севастопольского отделения Русского Географического Общества Дмитрий Соснин и узнал, где погиб его героический дядя.

Как писала «Комсомолка» раннее, за штурвалом сбитого Ил-2 был 21-летний ленинградец Николай Евграфов.

Узнать это удалось лишь этим летом, когда завсегдатай севастопольского исторического форума инженер-геолог Владимир Полстяной, пересматривая кадры немецкой хроники, где зафиксировано крушение самолета, поставил цель: идентифицировать место падения Ил-2 и, возможно, найти его обломки, а также установить личность погибшего летчика. Проведя совместный мозговой штурм, члены севастопольского отряда «Береговая оборона» выяснили: это гора Кая-Баш с характерными меловыми отложениями, как и тогда… 75 лет тому назад. Вооружившись металлоискателями, поисковики исследовали сантиметр за сантиметром на огромном поле и нашли немало обломков самолета. Далее из архивных документов удалось выяснить, кто именно находился в тот злополучный день за штурвалом. Им оказался летчик Николай Евграфов, повторивший подвиг Гастелло.

— В Севастополь Дмитрий Соснин прилетел со своим 32-летним внуком. Поселился в Каче, где расположен гарнизон летчиков, что было очень для него символично. Посетил также Херсонесский аэродром, где базировались самолеты, в том числе и Ил-2 Николая Евграфова, а также Херсонесский маяк, где жила любимая девушка Николая Ольга, — рассказал «КП» историк, член Севастопольского отделения Русского географического общества Юрий Пикалов.

Конечно, все эти памятные места не могли не растрогать племянника летчика-героя. Не мог сдержать он эмоций и во время торжественной части 29 октября, когда на месте крушения самолета собрались крымские и севастопольские поисковики, администрация Бахчисарайского района, представители Законодательного собрания Севастополя, военнослужащие и духовой оркестр штаба ЧФ.

К слову, о своем героическом родственнике Дмитрий Соснин написал книгу под названием «Времена и Судьбы» — в ней описаны подвиги летчика и рассказывается о семье Евграфовых. Эту книгу профессор подарил поисковикам.

В честь погибшего пилота принято решение назвать одну из главных улиц в Бахчисарае. Также администрация Бахчисарайского района переименует в честь Николая Евграфова поселковую школу в Красном маяке.

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