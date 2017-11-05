В Бахчисарае в честь погибшего летчика Николая Евграфова назовут улицу

Он не верил, что спустя столько лет будет находиться на том месте, где солдаты Вермахта подбили самолет героического родственника.

Долгие годы 82-летний Дмитрий Соснин, профессор московского университета искал сведения о своем погибшем в годы Великой Отечественной войны дяде, которого немцы называли «злодеем» за количество подбитых вражеских самолетов. И вот недавно племянник летчика Николая Евграфова прилетел из Москвы в Севастополь, чтобы почтить память дяди, возложить цветы к памятнику, установленному на месте, где разбился ИЛ-2.

Именно благодаря поисковикам и членам севастопольского отделения Русского Географического Общества Дмитрий Соснин и узнал, где погиб его героический дядя.

Как писала «Комсомолка» раннее, за штурвалом сбитого Ил-2 был 21-летний ленинградец Николай Евграфов.

Узнать это удалось лишь этим летом, когда завсегдатай севастопольского исторического форума инженер-геолог Владимир Полстяной, пересматривая кадры немецкой хроники, где зафиксировано крушение самолета, поставил цель: идентифицировать место падения Ил-2 и, возможно, найти его обломки, а также установить личность погибшего летчика. Проведя совместный мозговой штурм, члены севастопольского отряда «Береговая оборона» выяснили: это гора Кая-Баш с характерными меловыми отложениями, как и тогда… 75 лет тому назад. Вооружившись металлоискателями, поисковики исследовали сантиметр за сантиметром на огромном поле и нашли немало обломков самолета. Далее из архивных документов удалось выяснить, кто именно находился в тот злополучный день за штурвалом. Им оказался летчик Николай Евграфов, повторивший подвиг Гастелло.

— В Севастополь Дмитрий Соснин прилетел со своим 32-летним внуком. Поселился в Каче, где расположен гарнизон летчиков, что было очень для него символично. Посетил также Херсонесский аэродром, где базировались самолеты, в том числе и Ил-2 Николая Евграфова, а также Херсонесский маяк, где жила любимая девушка Николая Ольга, — рассказал «КП» историк, член Севастопольского отделения Русского географического общества Юрий Пикалов.

Конечно, все эти памятные места не могли не растрогать племянника летчика-героя. Не мог сдержать он эмоций и во время торжественной части 29 октября, когда на месте крушения самолета собрались крымские и севастопольские поисковики, администрация Бахчисарайского района, представители Законодательного собрания Севастополя, военнослужащие и духовой оркестр штаба ЧФ.

К слову, о своем героическом родственнике Дмитрий Соснин написал книгу под названием «Времена и Судьбы» — в ней описаны подвиги летчика и рассказывается о семье Евграфовых. Эту книгу профессор подарил поисковикам.