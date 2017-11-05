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13:10 (мск), источник: РИА Новости

Надпись на поле в Англии привела в замешательство пользователей соцсетей

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Пользователей соцсетей озадачила надпись на поле в английском графстве Оксфордшир. Надпись представляет собой слово «Сью» (Sue) и английскую букву «экс» (x). Ее сняла с вертолета местная полиция, после чего опубликовала у себя в Twitter.

«Кто-нибудь знает Сью к югу от Тестворта, по другую сторону от трасы M40?», — задали вопрос своим подписчикам правоохранители, после чего призвали воспользоваться «силой соцсетей», чтобы «найти Сью». Люди начали публиковать твиты с соответствующими хэштегами — #FindSue («НайтиСью») и #WhoIsSue («Кто такая Сью»).

Стали появляться самые разнообразные теории — например, о том, что на месте крестика (буквы x) зарыт клад или что это реклама местной юридической фирмы (слово sue переводится с английского как «предъявлять иск, возбуждать дело»). Некоторые пользователи не исключили возможности инопланетного вторжения.

Выяснилось, что надпись специально для своей жены сделал местный фермер Мюррей Грэм с помощью химикатов для обработки полей. Знак «x» на конце, по всей видимости, означает поцелуй.

О том, что его творчество стало достоянием общественности, он узнал через друзей.

Фермер рассказал The Telegraph, что хотел показать своей жене, как сильно ее любит, несмотря на свою «сварливость». «У меня остались некоторые неиспользованные химикаты, я подумал, что попробую их использовать и посмотрю, смогу ли я вызвать улыбку на ее лице», — рассказывает он.

Надпись должен был сфотографировать с вертолета его 21-летний сын, однако полиция сделала этой первой.

По словам Грэма, он рад, что все так сложилось, хотя он и удивлен тому, насколько популярной стала его надпись. «Я не ожидал, что это выйдет на национальный, международный, межгалактический уровень», — добавил фермер.

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