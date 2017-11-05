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13:58 (мск), источник: Kazinform

Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — На уходящей неделе произошли кадровые перестановки в партии «Нур Отан», региональных органах власти и в холдинге «Байтерек».

Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор кадровых назначений за неделю.

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Секретарем партии «Нұр Отан» назначен Габидулла Абдрахимов.

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Абдрахимов Габидулла Рахматуллаевич родился в 1975 году. Окончил Казахский государственный аграрный университет, немецкую Высшую школу государственного управления по программе «Болашак». В разные годы занимал ответственные руководящие посты. Возглавлял Агентство РК по делам государственной службы, Агентство по защите конкуренции РК, был руководителем Канцелярии Премьер-Министра, заместителем руководителя Администрации Президента РК. До назначения секретарем партии «Нұр Отан» работал акимом города Шымкента.

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Руководителем управления образования Актюбинской области назначена Лаззат Уразбаева.

Уразбаева Лаззат Аманжоловна родилась в 1971 году. Окончила Актюбинский университет им. К. Жубанова, Актюбинский региональный государственный университет имени К. Жубанова, университет «Туран-Астана». Работала учителем Тогузской средней школы Шалкарского района, учителем средней школы № 24 Актобе, директором средней школы № 40, руководителем ГУ «Отдел образования города Актобе». С января текущего года занимала должность заместителя акима Актобе.

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Руководителем управления координации занятости и социальных программ Кызылординской области назначен Талгат Дуйсебаев.

Дуйсебаев Талгат Турсынович родился в 1973 году. Окончил Кызылординский политехнический институт и Карагандинский экономический университет. Трудовой путь начал физруком в Жалагашской районной юношеской спортивной школе. В 1994—2004 годы работал бухгалтером Жалагашского районного отдела образования, главным специалистом сектора экономики и поддержки предпринимательства аппарата акима Жалагашского района. В 2004—2014 годы занимал должности начальника отдела управления экономики и бюджетного планирования, заместителя начальника управления и руководителя управления сельского хозяйства Кызылординской области. С мая 2014 года занимал должность акима Жалагашского района.

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Председателем правления дочерней организации НУХ «Байтерек» АО «Фонд гарантирования жилищного строительства» назначен Данияр Жумашов.

Жумашов Данияр Бимуратович по специальности экономист, магистр финансов. 20 лет проработал в организациях государственного и квазигосударственного секторов, бизнесе. До настоящего времени работал управляющим директором АО «ИО «Казахстанская ипотечная компания» (дочерняя организация холдинга «Байтерек»). В АО «Жилстройсбербанк Казахстана» (также дочерней организации НУХ «Байтерек») работал управляющим директором — директором департамента реализаций государственных программ и строительных проектов.

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