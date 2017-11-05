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15:07 (мск), источник: ИА Татар-информ

Появился социальный ролик против закрытия татарских школ

(Казань, 5 ноября, «Татар-информ»). В сети появился социальный ролик, выступающий против закрытия татарских школ.

Источник: ИА Татар-информ

Напомним, примерно две недели назад режиссер Туфан Имамутдинов сообщил ИА «Татар-информ» о намерении снять в малом зале театра Камала ролик против закрытия татарских школ, и что в съемках участвуют 200 человек.

Социальный ролик готов. Мы его предлагаем вашему вниманию.

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