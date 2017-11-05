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15:05 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгоградской области в начале недели осадков не ожидается

6 ноября в Волгограде будет без осадков, ночью и утром туман, небольшой северо-восточный и восточный ветер 6−11 м/с. Ночью в городе +2…+4ºС, днем +8…+10ºС.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +13° 100% 766 мм рт. ст. 2 м/с

По области 6 ноября ночью темепарута упадет до -3ºС, днем +7…+12ºС.

7−8 ноября в Волгограде вновь осадков не ожидается, ночью +2…+4ºС, днем +7…+9ºС.

Примерно такая же температура ждет нас и 8 ноября — ночью +3…+5ºС, днем +8…+10º.

В регионе 7 ноября ночью 0…+5ºС, местами при прояснении до -3ºС, днем +6…+11ºС.

8 ноября в районах области температура прогреется днем +6…+11ºС, сообщает ВДТВ со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС.

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