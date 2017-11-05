В Волгоградской области в начале недели осадков не ожидается
6 ноября в Волгограде будет без осадков, ночью и утром туман, небольшой
6 ноября в Волгограде будет без осадков, ночью и утром туман, небольшой
По области 6 ноября ночью темепарута упадет до -3ºС, днем +7…+12ºС.
7−8 ноября в Волгограде вновь осадков не ожидается, ночью +2…+4ºС, днем +7…+9ºС.
Примерно такая же температура ждет нас и 8 ноября — ночью +3…+5ºС, днем +8…+10º.
В регионе 7 ноября ночью 0…+5ºС, местами при прояснении до -3ºС, днем +6…+11ºС.
8 ноября в районах области температура прогреется днем +6…+11ºС, сообщает ВДТВ со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС.