Ученые выяснили, что чувствуют умершие
Исследователи из Медицинского центра Лангоне в
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Исследователи из Медицинского центра Лангоне в
Согласно данным многолетних наблюдений за умирающими и пережившими клиническую смерть, после остановки сердца мозг продолжает активно работать.
Таким образом, в большинстве случаев человек отчетливо понимает, что «скончался». Кроме того, он чувствует, что его тело ему больше не подчиняется. То есть человек как бы чувствует себя в ловушке в собственном теле.
Дело в том, что мозг умирает медленнее, чем сердце. Фактически после остановки всего организма мозг способен существовать еще несколько часов, передаёт РЕН ТВ.