Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
МВФ выдвинул новые требования к Украине для выдачи ей транша
Кремль отреагировал на идею США о наказании стран за работу с РФ
МВД объявило план «Сирена» из-за готовившего покушение на Путина
Сказочный трудПочему люди бросают все ради «работы мечты»
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
НАТО хочет лишить РФ «страшных «Искандеров»: СМИ о причинах
Сняли удар Ту-22М3 по террористам: вид из люка
79-летняя Джейн Фонда надела полупрозрачное платье (фото)
Поклонники сравнили Тину Канделаки с Пенелопой Крус (фото)
Неизбежность старения доказали математически
Врачей больше не будут штрафовать за плохой почерк
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
12Теракт в Нью-Йорке
15:24 (мск), источник: Sputnik.md

Прогноз синоптиков и предсказателей совпал: зима будет снежной и лютой

Метеорологи и нумерологи сошлись во мнении: предстоящая зима будет продолжительной, довольно холодной и с обильными осадками.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +13° 100% 766 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 05 ноя — Sputnik. Нумеролог Михай Воропкиевич, основываясь на книге, написанной в 1359 году «Громовник из старейшин», в которой содержатся предсказания вплоть до 2058 года, прогнозирует морозную зиму с сильными метелями, которые продлятся до конца марта.

Читайте также
В Молдову возвращается тепло: точный прогноз погоды на 6 и 7 ноября

Как пишет ro.sputnik.md, нумеролог утверждает, что с 5 по 14 ноября в соседней Румынии будет ясное небо, сильные морозы наступят между 21 ноября и 30 декабря. Декабрь начнется с мороза, а между 6 и 8 по всей стране выпадет снег.

Рождество по новому стилю, 25 декабря, будет морозным, в новогоднюю ночь потеплеет, а 7 января, на Рождество по старому стилю, вновь придут морозы.

Воропкиевич утверждает, что зима продлится долго, снегопады будут и в течение первого весеннего месяца, погода начнет улучшаться лишь после 21 марта.

Ранее о «капризах» зимнего периода рассказала исполнительный директор Национальной администрации метеорологии соседней страны Флоринела Джорджинеску. И она предупредила, что грядущей зимой нам не избежать серьезных метеорологических явлений. По ее словам, сильные морозы и снегопады будут носить временный характер, но в целом погода будет находиться в пределах нормы. При этом морозные «участки» предстоит перенести, как в декабре и январе, так и в феврале.

О том, что думают молдавские метеорологи о прогнозах, сделанных в Румынии, корреспонденты радиостудии Sputnik Молдова поинтересовались у руководителя управления Государственной гидрометеорологической службы РМ Лидии Трещило.

Как отметила синоптик, учитывая географическую близость Румынии к Молдове, подобный прогноз погодных явлений вполне вероятен и для нашей страны. По ее словам, предварительные данные указывают на то, что грядущий зимний период будет похож на прошлый. То есть, после относительно теплых зим, В Молдове второй год подряд придется пережить некоторое снижение температур.

«По фактическим данным, в среднем прошлый зимний сезон в Молдове был близок к норме. Честно говоря, в последние годы мы привыкли к тому, что у нас в зимний сезон средняя температура была выше нормы. В прошлом году зима была несколько прохладней, но температуры были близки к нормам. И по тем данным, которые у нас есть, эта зима будет похожа на прошлую», — сказала собеседница в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

В прогнозе румынских коллег нет ничего нового и удивительного, считает Лидия Трещило. Он носит общий характер, поэтому с таким сценарием трудно не согласиться.

«Я бы не опровергала прогноз, который сделала Флоринела Джорджинеску на зимний сезон. Я вам тоже могу сказать, что этой зимой будут и морозы, и метели. Но это не значит, что все три месяца будут такими. Прогнозы, сделанные с такой заблаговременностью, не могут быть качественными», — сказала метеоролог.

По словам Лидии Трещило, точный и научно обоснованный прогноз будет опубликован в конце ноября, после того, как он будет согласован специалистами, которые для этого специально соберутся на климатические форумы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Шокирующие подробности: в Молдове асфальтоукладчик раздавил ребенка
Жестокое убийство в Кишиневе: 14-летняя девочка задушила свою подругу
Трамп рассчитывает на помощь Путина по КНДР
В Дейр-эз-Зоре обнаружили заминированную машину с химвеществами
Российские туристы сообщили о разрушениях на курорте Нячанг
Сборная России по футболу представила форму команды на ЧМ-2018
СМИ сообщили о подготовке заговора против экс-премьера Ливана
С сайта ЦРУ пропал рассекреченный архив документов о бен Ладене
Трамп и Абэ сыграли партию в гольф
Спорт
Бивол-хайп. Сорвать банк в Монако Россиянин Дмитрий Бивол успешно защитил титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Анимодзи-караоке стало одной из самых востребованных функций iPhone X Множество людей, купивших себе смартфон за почти 90 тысяч рублей используют его, чтобы выкладывать в сеть поющих животных
Кино
Павлу Прилучному — 30: за что мы его любим 5 ноября главный «мажор» страны отмечает юбилей. Поздравляем актера и объясняем феномен повальной любви к нему.
Недвижимость
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
Ставки по ипотеке падают
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
49-летняя Валерия отказалась помогать своим детям Певица учит наследников самостоятельности.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь