Прогноз синоптиков и предсказателей совпал: зима будет снежной и лютой

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 05 ноя — Sputnik. Нумеролог Михай Воропкиевич, основываясь на книге, написанной в 1359 году «Громовник из старейшин», в которой содержатся предсказания вплоть до 2058 года, прогнозирует морозную зиму с сильными метелями, которые продлятся до конца марта.

Читайте также В Молдову возвращается тепло: точный прогноз погоды на 6 и 7 ноября

Как пишет ro.sputnik.md, нумеролог утверждает, что с 5 по 14 ноября в соседней Румынии будет ясное небо, сильные морозы наступят между 21 ноября и 30 декабря. Декабрь начнется с мороза, а между 6 и 8 по всей стране выпадет снег.

Рождество по новому стилю, 25 декабря, будет морозным, в новогоднюю ночь потеплеет, а 7 января, на Рождество по старому стилю, вновь придут морозы.

Воропкиевич утверждает, что зима продлится долго, снегопады будут и в течение первого весеннего месяца, погода начнет улучшаться лишь после 21 марта.

Ранее о «капризах» зимнего периода рассказала исполнительный директор Национальной администрации метеорологии соседней страны Флоринела Джорджинеску. И она предупредила, что грядущей зимой нам не избежать серьезных метеорологических явлений. По ее словам, сильные морозы и снегопады будут носить временный характер, но в целом погода будет находиться в пределах нормы. При этом морозные «участки» предстоит перенести, как в декабре и январе, так и в феврале.

О том, что думают молдавские метеорологи о прогнозах, сделанных в Румынии, корреспонденты радиостудии Sputnik Молдова поинтересовались у руководителя управления Государственной гидрометеорологической службы РМ Лидии Трещило.

Как отметила синоптик, учитывая географическую близость Румынии к Молдове, подобный прогноз погодных явлений вполне вероятен и для нашей страны. По ее словам, предварительные данные указывают на то, что грядущий зимний период будет похож на прошлый. То есть, после относительно теплых зим, В Молдове второй год подряд придется пережить некоторое снижение температур.

«По фактическим данным, в среднем прошлый зимний сезон в Молдове был близок к норме. Честно говоря, в последние годы мы привыкли к тому, что у нас в зимний сезон средняя температура была выше нормы. В прошлом году зима была несколько прохладней, но температуры были близки к нормам. И по тем данным, которые у нас есть, эта зима будет похожа на прошлую», — сказала собеседница в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

В прогнозе румынских коллег нет ничего нового и удивительного, считает Лидия Трещило. Он носит общий характер, поэтому с таким сценарием трудно не согласиться.

«Я бы не опровергала прогноз, который сделала Флоринела Джорджинеску на зимний сезон. Я вам тоже могу сказать, что этой зимой будут и морозы, и метели. Но это не значит, что все три месяца будут такими. Прогнозы, сделанные с такой заблаговременностью, не могут быть качественными», — сказала метеоролог.