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20:48 (мск), источник: АиФ Черноземье

Электроснабжение в обесточенных воронежских селах восстановлено

Три населенных пункта были без света почти сутки.

В трех населенных пунктах под Воронежем восстановили электроснабжение, которое было отключено из-за нарушений работы подстанции в поселке Воля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Электричество появилось в поселках Шуберское, Воля и Макарье. Восстановлением энергоснабжения занималась бригада «Воронежэнерго», оперативная группа Новоусманского МПСГ и ЦУКС ГУ МЧС России по Воронежской области.

Напомним, сообщение о массовом отключении электричества в Новоусманском районе поступило ранним утром 4 ноября. В «Воронежэнерго» пояснили, что на подстанции произошло нарушение работы трансформатора.

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