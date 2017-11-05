Электроснабжение в обесточенных воронежских селах восстановлено

В трех населенных пунктах под Воронежем восстановили электроснабжение, которое было отключено из-за нарушений работы подстанции в поселке Воля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Электричество появилось в поселках Шуберское, Воля и Макарье. Восстановлением энергоснабжения занималась бригада «Воронежэнерго», оперативная группа Новоусманского МПСГ и ЦУКС ГУ МЧС России по Воронежской области.