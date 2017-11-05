Электроснабжение в обесточенных воронежских селах восстановлено
Три населенных пункта были без света почти сутки.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Три населенных пункта были без света почти сутки.
В трех населенных пунктах под Воронежем восстановили электроснабжение, которое было отключено
Электричество появилось в поселках Шуберское, Воля и Макарье. Восстановлением энергоснабжения занималась бригада «Воронежэнерго», оперативная группа Новоусманского МПСГ и ЦУКС ГУ МЧС России по Воронежской области.
Напомним, сообщение о массовом отключении электричества в Новоусманском районе поступило ранним утром 4 ноября. В «Воронежэнерго» пояснили, что на подстанции произошло нарушение работы трансформатора.