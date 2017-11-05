Алек Болдуин признался в том, что неподобающе относился к женщинам в прошлом
Пока никаких обвинений в адрес актера не поступало.
Пока никаких обвинений в адрес актера не поступало.
Актер и обладатель «Эмми» Алек Болдуин признался в неподобающем отношении к женщинам в прошлом: «Я обращался с ними как сексист. Я издевался над ними. Я смотрел на них свысока. Я недооценивал женщин».
Болдуин сделал заявление со сцены на мероприятии в медиацентре Пейли,
Заявление Болдуина вызвало противоречивую реакцию в соцсетях. Пока одни похвалили актера за смелость, другие предположили, что он таким образом пытается опередить возможные обвинения в свой адрес.
«В твоем шкафу должно быть, полно скелетов, раз ты опережаешь любые обвинения в свой адрес. Будем следить за развитием событий», — написал пользователь твиттера Don_Rickles.
Отметим, что в данный момент Алек Болдуин женат на 35-летней Хиларии Болдуин. Будущей весной у пары родится ребенок — уже четвертый в семье и пятый для актера (его первая дочь родилась в браке с Ким Бейсингер).