Алек Болдуин признался в том, что неподобающе относился к женщинам в прошлом

Актер и обладатель «Эмми» Алек Болдуин признался в неподобающем отношении к женщинам в прошлом: «Я обращался с ними как сексист. Я издевался над ними. Я смотрел на них свысока. Я недооценивал женщин».

Болдуин сделал заявление со сцены на мероприятии в медиацентре Пейли, Лос-Анджелес, США. «Время от времени я делал вещи, которые делали многие мужчины… Мы не относились к женщинам так же, как к мужчинам. Я принадлежу к тому поколению, где такое поведение было общепринятым. Я хочу, чтобы положение дел изменилось», — цитирует актера издание The Holywood Reporter.

Заявление Болдуина вызвало противоречивую реакцию в соцсетях. Пока одни похвалили актера за смелость, другие предположили, что он таким образом пытается опередить возможные обвинения в свой адрес.

«В твоем шкафу должно быть, полно скелетов, раз ты опережаешь любые обвинения в свой адрес. Будем следить за развитием событий», — написал пользователь твиттера Don_Rickles.