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15:00 (мск), источник: "Российская газета"

В Краснодаре умерла заслуженная артистка РФ Елена Афанасьева

В Краснодаре на 93-м году жизни скончалась известная актриса, заслуженная артистка РФ Елена Афанасьева.

Более 30 лет своей жизни она отдала Краснодарскому театру имени Горького, куда пришла в 1954 году. Многие годы она блистала в пьесе «Собака на сене», а режиссеры подстраивали свои постановки специально под артистку.

— Каждая роль Елены Афанасьевой становилась откровением для публики, мастерство соседствовало с искренностью, профессиональной самоотдачей и честностью, — отметили в пресс-службе театра.

Прощание и похороны актрисы пройдут в Краснодаре 7 ноября.

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