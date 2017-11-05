В Краснодаре умерла заслуженная артистка РФ Елена Афанасьева
В Краснодаре на 93-м году жизни скончалась известная актриса, заслуженная артистка РФ Елена Афанасьева.
В Краснодаре на 93-м году жизни скончалась известная актриса, заслуженная артистка РФ Елена Афанасьева.
Более 30 лет своей жизни она отдала Краснодарскому театру имени Горького, куда пришла в 1954 году. Многие годы она блистала в пьесе «Собака на сене», а режиссеры подстраивали свои постановки специально под артистку.
— Каждая роль Елены Афанасьевой становилась откровением для публики, мастерство соседствовало с искренностью, профессиональной самоотдачей и честностью, — отметили в
Прощание и похороны актрисы пройдут в Краснодаре 7 ноября.